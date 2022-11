Phát biểu đáng chú ý của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tại kỳ họp thứ 4

Đang trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt 1 triệu căn nhà ở xã hội: “Trong thời gian tới, với các giải pháp đồng bộ về pháp luật, sửa đổi, điều chỉnh pháp luật để thu hút phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là thực hiện đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội mà Bộ Xây dựng đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Chúng ta cố gắng đáp ứng mục tiêu đảm bảo nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Cùng với tổng thể, các chính sách đó sẽ đảm bảo giá nhà xã hội sẽ phù hợp hơn với thu nhập của người dân có thu nhập thấp.” Thị trường bất động sản thời gian tới tiếp tục gặp khó khăn: “Việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án bất động sản tại hầu hết các địa phương hiện nay đều gặp khó khăn, dẫn đến nguồn cung bất động sản sụt giảm. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Bộ Xây dựng có đánh giá và dự báo thị trường bất động sản nước ta trong thời gian tới tiếp tục gặp khó khăn và nguồn cung sẽ tiếp tục bị hạn chế.” Công trình sai phép, không phép đã giảm nhưng vẫn phức tạp: “Công trình sai phép, không phép đến nay đã giảm nhưng vẫn còn phức tạp. Việc phát hiện vi phạm có thời điểm không kịp thời, việc xử lý vi phạm có trường hợp chưa nghiêm, còn chậm…Bộ sẽ tập trung hoàn thiện pháp luật để xử lý các hành vi vi phạm trong xây dựng; tăng cường trách nhiệm địa phương; tăng cường thanh tra kiểm tra; xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra vi phạm mà không xử lý hoặc xử lý không kịp thời”. Nhận trách nhiệm thiếu giám sát, đôn đốc trong di dời trụ sở bộ, ngành: “Nguyên nhân của chậm trễ là có cơ quan chưa quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, chậm xây dựng dự án di dời; nguồn ngân sách bố trí di dời và đầu tư hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế; chưa huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Bộ chịu trách nhiệm chung về giám sát đôn đốc; các cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể theo nhiệm vụ Chính phủ giao chưa quyết liệt thực hiện nhiệm vụ”. Nhiều dự án nhà ở chưa bàn giao đã xuống cấp: “Nhiều địa phương trong cả nước đã phát triển các dự án nhà ở, dự án đô thị khác nhau về cả quy mô và chất lượng hạ tầng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại nhiều dự án chưa bàn giao đã xuống cấp. Nguyên nhân là do quy định pháp luật về xây dựng đô thị mới chỉ mang tính nguyên tắc, do đó bàn giao quản lý còn lúng túng khi thực hiện, dự án kéo dài nên bị ảnh hưởng; nhiều dự án chủ đầu tư không thực hiện duy tu bảo dưỡng; nguồn lực quản lý chính quyền đô thị còn chưa tốt...” Lý giải tình trạng cư dân căng băng rôn đòi trả sổ hồng, sổ đỏ: “Việc quản lý vận hành chung cư được quy định tương đối đầy đủ, từng bước đi vào nề nếp, khắc phục cơ bản các tồn tại. Nhưng vẫn còn đó một số hiện tượng như đại biểu phản ánh. Qua thanh tra giải quyết khiếu nại nhận thấy tranh chấp nhà chung cư xuất phát từ 5 nhóm vấn đề trong đó có cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất. Thời gian qua Bộ đã tiến hành thanh tra xử lý hành vi vi phạm yêu cầu chủ đầu tư giải quyết tranh chấp”. Lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong điều chỉnh quy hoạch còn chưa được quan tâm đúng mức: “Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch vẫn còn trường hợp tùy tiện, không đúng yêu cầu, phá vỡ quy hoạch. Nguyên nhân của tình trạng này là do công tác rà soát đánh giá quy hoạch còn chưa kịp thời; nội dung quy hoạch đánh giá chưa đầy đủ chưa thấu đáo; việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong điều chỉnh quy hoạch còn chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức dẫn đến không tính đến sự phù hợp giữa các quy hoạch”. Đại biểu Tô Văn Tám – Đoàn ĐBQH Kon Tum: “Mục tiêu của nhà ở xã hội là hướng tới người lao động có thu nhập thấp và giải quyết nhà ở giá rẻ là điểm mấu chốt của chính sách nhà ở cho công nhân, người lao động. Xem ra mục tiêu này còn khó thực hiện khi thực trạng giá nhà ở xã hội đang ở mức rất cao so với thu nhập của người lao động. Một số liệu cho thấy, giá trung bình ở mức trên 15 triệu đồng/1m2 và có nơi là từ 21 đến 25 triệu/1m2.” Đại biểu Hoàng Văn Cường – Đoàn ĐBQH Hà Nội: “Thị trường tài chính, thị trường bất động sản và tăng trưởng kinh tế là 3 chân kiềng có mối quan hệ biện chứng với nhau. Trong dự báo, thế giới có thể đang rơi vào nguy cơ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế. Với tư cách là cơ quan có chức năng quản lý về thị trường bất động sản, xin Bộ trưởng cho biết dự báo về xu thế sự phát triển thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian tới như thế nào. Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại đang gặp phải trong phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam thời gian qua.” Đại biểu Dương Khắc Mai – Đoàn ĐBQH Đắk Nông: “Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị đã đạt được những bước tiến mới quan trọng. Tuy nhiên, các vi phạm, sai phạm trong lĩnh vực này trên địa bàn cả nước vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều nơi chất lượng quy hoạch không đảm bảo, đặc biệt là tình trạng quy hoạch nhiều năm không thực hiện hay còn gọi là quy hoạch treo và không ít nơi treo bền vững, gây lãng phí các nguồn lực của xã hội, cản trở sự phát triển chung của đất nước, gây bức xúc trong dư luận và người dân, nhất là những người dân nằm trong khu vực gọi là quy hoạch treo, sống trong chờ đợi mỏi mòn.” Đại biểu Nguyễn Thị Thủy – Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn: “Cử tri phản ánh là có tình trạng người dân sửa chữa nhà cửa tận trong ngõ sâu nhưng thanh tra xây dựng vẫn nắm được, trong khi nhiều công trình lớn, thậm chí là các cao ốc ngay mặt đường vi phạm trật tự xây dựng nhưng các cơ quan chức năng cũng không phát hiện ra. Cử tri băn khoăn là liệu có tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong vấn đề này hay không?” Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp: “Việc phát triển nhà ở tái định cư trong thời gian qua khi Nhà nước thu hồi đất còn nhiều bất cập, có nơi có, có nơi không, mà không thì nhiều hơn, có nơi xây dựng chưa tính đến nhu cầu của người dân nên không có người ở để hoang hóa, gây thất thoát, lãng phí.” Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình: “Cử tri cho rằng hiện nay quỹ đất sau khi di dời các cơ quan, doanh nghiệp ra khỏi khu vực nội thành rất nhiều trường hợp lại được sử dụng để đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng, chưa tuân theo quy định định hướng chung và như vậy không đạt được mục đích giảm gia tăng áp lực về dân số và quá tải về hạ tầng tại khu vực nội thành.” Đại biểu Nguyễn Hữu Thông – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận: “Thị trường bất động sản chưa được kiểm soát tốt, chưa gắn với chiến lược phát triển nhà ở một cách hợp lý, dòng tiền chủ yếu chảy vào phân khúc bất động sản dành cho người giàu còn người nghèo thì chưa được quan tâm đúng mức.” Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh - Đoàn ĐBQH Vĩnh Phúc: “Nhu cầu về xây dựng công trình ngầm đang tăng mạnh do áp lực phát triển các đô thị lớn, đặc biệt là tại các đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương và các đô thị loại đặc biệt. 