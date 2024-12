Vén màn bí mật 'tàu do thám của người ngoài hành tinh'

Oumuamua, từng được nghi là "tàu do thám của người ngoài hành tinh", đã được xác định không phải tàu vũ trụ do sự vắng mặt của "chiếc đuôi". (Ảnh: Science News) Nghiên cứu của Đại học Oxford cho rằng đặc tính hóa học của Oumuamua, với ít nước và nhiều nguyên tố nặng, là lý do khiến nó không có đuôi khi lao gần Mặt Trời.(Ảnh: CBS47 and KSEE2 Vật thể này đến từ một hệ sao khác nhưng có nguồn gốc trong "đĩa mỏng" của Ngân Hà, khu vực chứa nhiều nguyên tố nặng nhưng ít nước.(Ảnh: NASA Science) Đĩa mỏng là phần sáng rực rỡ trong thiên hà, nơi các sao chổi thường chứa nhiều nguyên tố như carbon, sắt, và silic hơn là nước.(Ảnh: EarthSky) Trái đất cũng nằm trong đĩa mỏng nhưng ở khu vực giàu nước, khác biệt với nơi Oumuamua hình thành.(Ảnh: UChicago News) Borisov, một vật thể liên sao khác có đuôi, cũng đến từ đĩa mỏng nhưng ở vùng có nhiều nước hơn.(Ảnh: Avi Loeb) Các nhà khoa học hy vọng phát hiện thêm vật thể liên sao để xác minh liệu chúng thiếu nước tự nhiên hay bị mất nước trên đường bay.(Ảnh: Reddit) Nghiên cứu này mở ra hiểu biết mới về cấu trúc và sự hình thành của vật thể liên sao trong thiên hà của chúng ta.(Ảnh: Smithsonian Magazine) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ về nơi ở của người ngoài hành tinh khiến thế giới kinh ngạc.

Oumuamua, từng được nghi là "tàu do thám của người ngoài hành tinh", đã được xác định không phải tàu vũ trụ do sự vắng mặt của "chiếc đuôi". (Ảnh: Science News) Nghiên cứu của Đại học Oxford cho rằng đặc tính hóa học của Oumuamua , với ít nước và nhiều nguyên tố nặng, là lý do khiến nó không có đuôi khi lao gần Mặt Trời.(Ảnh: CBS47 and KSEE2 Vật thể này đến từ một hệ sao khác nhưng có nguồn gốc trong "đĩa mỏng" của Ngân Hà, khu vực chứa nhiều nguyên tố nặng nhưng ít nước.(Ảnh: NASA Science) Đĩa mỏng là phần sáng rực rỡ trong thiên hà, nơi các sao chổi thường chứa nhiều nguyên tố như carbon, sắt, và silic hơn là nước.(Ảnh: EarthSky) Trái đất cũng nằm trong đĩa mỏng nhưng ở khu vực giàu nước, khác biệt với nơi Oumuamua hình thành.(Ảnh: UChicago News) Borisov, một vật thể liên sao khác có đuôi, cũng đến từ đĩa mỏng nhưng ở vùng có nhiều nước hơn.(Ảnh: Avi Loeb) Các nhà khoa học hy vọng phát hiện thêm vật thể liên sao để xác minh liệu chúng thiếu nước tự nhiên hay bị mất nước trên đường bay.(Ảnh: Reddit) Nghiên cứu này mở ra hiểu biết mới về cấu trúc và sự hình thành của vật thể liên sao trong thiên hà của chúng ta.(Ảnh: Smithsonian Magazine) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ về nơi ở của người ngoài hành tinh khiến thế giới kinh ngạc.