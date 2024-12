Bí ẩn khó giải sự sụp đổ 8 nền văn minh trong lịch sử

1. Thành Troy: Nền văn minh Hy Lạp cổ đại được Homer mô tả trong thần thoại, từng tồn tại ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, có thể bị phá hủy bởi động đất vào thế kỷ 13 TCN. (Ảnh: UNESCO World Heritage Centre) 2. Văn minh Harappa: Phát triển mạnh ở lưu vực sông Ấn với thành tựu về kinh tế và nghệ thuật, suy tàn do biến đổi khí hậu, động đất hoặc xung đột.(Ảnh: Medium) 3. Nền văn minh Maya: Rực rỡ về kiến trúc, toán học và thiên văn, biến mất có thể do chiến tranh, xâm lược hoặc thảm họa tự nhiên.(Ảnh: Students of History) 4. Chan Chan: Văn minh ở Peru, nổi bật với hình vẽ Nazca khổng lồ, lụi tàn do xâm lược của đế chế Inca hoặc thay đổi môi trường.(Ảnh: World History Encyclopedia) 5. Đế chế Khmer: Đông Nam Á, nổi tiếng với Angkor Wat, suy thoái bởi quản lý nước kém, bệnh dịch, và xung đột quyền lực.(Ảnh: ThoughtCo) 6. Người Anasazi: Xây dựng các công trình đá ở Mỹ, rời bỏ quê hương vì hạn hán, nạn phá rừng, và xung đột nội bộ.(Ảnh: SuchScience) 7. Nền văn minh Olmec: Ở Mexico, tiên phong với chữ viết và lịch, biến mất do núi lửa, động đất hoặc suy yếu nông nghiệp.(Ảnh: ThoughtCo) 8. Thung lũng Indus: Một trong các đô thị lớn nhất ở Pakistan, nổi tiếng với hệ thống vệ sinh, biến mất do xâm lược hoặc thay đổi khí hậu.(Ảnh: Britannica) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn mạng nhện có hình thù kỳ lạ ở rừng Amazon.

