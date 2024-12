Dafra SYM NH 300 2025 - môtô thể thao giá rẻ chỉ 97 triệu đồng

Mẫu xe môtô Dafra SYM NH 300 2025 mới đã chính thức có mặt trên thị trường Brazil, đánh dấu sự hợp tác giữa nhà sản xuất Dafra Motos và thương hiệu SYM nổi tiếng từ Đài Loan. Để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, phiên bản mới này được cập nhật với nhiều tùy chọn màu sắc và bộ tem đồ họa độc quyền cho thị trường Brazil. Giá xe Dafra SYM NH 300 2025 được công bố là 24.990 R$ (tương đương khoảng 97 triệu đồng). Mặc dù mức giá này cao hơn so với các mẫu xe như Yamaha Exciter và Honda Winner X, nhưng hoàn toàn tương xứng với những trang bị cao cấp mà mẫu xe này sở hữu. Dafra SYM NH 300 2025 được phát triển bởi SYM và được lắp ráp tại Brazil. Mẫu xe này nổi bật với thiết kế ấn tượng, trang bị hiện đại và khối động cơ mạnh mẽ. Động cơ xi-lanh đơn, dung tích 278,3cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 24 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22,45 Nm tại 6.000 vòng/phút. So với phiên bản trước, công suất và mô-men xoắn của mẫu xe môtô Dafra SYM NH 300 2025 đã giảm nhẹ, điều này có thể do các quy định về khí thải mới có hiệu lực vào năm 2025. Xe được trang bị hệ thống đèn LED hiện đại, bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông số và ống xả được thiết kế lại để mang đến diện mạo mới mẻ. Đặc biệt, NH 300 còn tích hợp cổng USB, giúp người dùng dễ dàng sạc thiết bị di động. Hệ thống treo của Dafra SYM NH 300 2025 bao gồm phuộc trước dạng ống lồng với hành trình 140 mm và hệ thống giảm xóc đơn phía sau. Cả bánh trước và bánh sau đều sử dụng vành nan hoa, với kích thước lần lượt là 19 inch và 17 inch. Bánh trước được trang bị đĩa phanh đường kính 288 mm, trong khi bánh sau sử dụng đĩa phanh 222 mm. Video: Chi tiết xe môtô Dafra SYM NH 300 2025 mới.

