Phát biểu ấn tượng của đại biểu Quốc hội thảo luận KT-XH ngày 27/10

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan – Đoàn ĐBQH TPHCM : “Mơ ước mơ bình thường của bất kỳ cán bộ y tế nào không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới là để cho cán bộ y tế chỉ phải tập trung vào chuyên môn, để khám chữa bệnh cho bệnh nhân một cách tốt nhất chứ không phải là hằng ngày đối phó với các quy trình mua sắm, thanh toán và nguy cơ bị xử lý cả hành chính lẫn hình sự". Đại biểu Nguyễn Thị Hà – Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh: “Nguồn thu nhập khủng từ các nền tảng trực tuyến như trên Youtube, Tiktok, Facebook tạo ra nhiều trào lưu. Bên cạnh những video có giá trị về giáo dục, văn hóa tinh thần thì lại có nhiều bạn trẻ để nhanh chóng đạt được những mục tiêu tài chính đã thể hiện trên kênh cá nhân của mình những nội dung phản cảm, đi ngược thuần phong mỹ tục, bạo lực chỉ để câu like, câu view. Việc bất chấp để nổi tiếng theo cách này thể hiện lối sống thực dụng, suy thoái về tư tưởng của người tạo ra video. Đáng lo ngại là những video này lại dễ dàng thu hút sự chú ý của thanh niên, thậm chí nhiều trẻ em hằng ngày vẫn lướt xem.” Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp: “Thông tin qua nghiên cứu tập hợp của Cục Nhà giáo cho thấy số lượng 16.265 giáo viên nghỉ việc hoàn toàn là số giáo viên chuyển ra khỏi ngành giáo dục, họ chưa có số liệu về khối công lập chuyển sang tư thục. Qua khảo sát, giám sát, cho đến thời điểm này giáo viên từ trường công chuyển sang trường tư đang rất ít. Theo quan điểm của tôi, đây là một hiện tượng không bình thường. Nó không chỉ là vấn đề có một bộ phận cán bộ, công chức nghỉ việc mà đây là vấn đề nghỉ quá lớn số lượng trong bối cảnh chúng ta đang triển khai đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông cần rất nhiều giáo viên.” Đại biểu Hoàng Đức Thắng - Quảng Trị: "Từ ngàn xưa, ông cha ta đã có lời nguyền về những mối hiểm họa khôn lường "nhất thuỷ, nhì hỏa", ấy vậy mà công cuộc phòng thủy, phòng hòa của chúng ta hôm nay nhìn lại còn quá nhiều điều phải bàn, phải làm. Việc lũ lụt miền Trung, sạt lở, lũ quét vùng miền núi, xói lở bờ sông, bờ biển, nước triều dâng thường xuyên đã đành thì gần đây những thành phố lớn được đầu tư hiện đại đều lần lượt bất ngờ xuất hiện ngập lụt lớn." Đại biểu Nguyễn Huy Thái - Bạc Liêu: "Cử tri đang rất lo lắng về tình trạng lương chưa tăng, chỉ mới rục rịch tăng thôi thì giá cả đã "nhanh chân mà chạy trước" rồi, câu chuyện giá - lương - tiền cái nào đứng trước cái nào để có lợi nhất cho người lao động luôn là câu chuyện mà người lao động tha thiết quan tâm. Lương bổng luôn bị rớt lại phía sau trong cuộc đua với giá cả thị trường, giá xăng tăng, giá thực phẩm tăng, phí dịch vụ tăng, phí đại học tăng, v.v., tất cả đã dồn gánh nặng lên đôi vai người lao động, chen chân vào và chi phối từng bữa cơm hằng ngày của mỗi gia đình." Đại biểu Lê Hoàng Anh - Gia Lai: "Việt Nam GDP tăng thì thế giới lại giảm, khi thế giới tăng thì Việt Nam lại thấp. Năm 2020 GDP Việt Nam đạt 2,91% thì thế giới âm 3,1%. Năm 2021 thế giới tăng 5,9% thì Việt Nam giảm còn 2,58%. Năm 2022 Việt Nam tăng đạt 8,0% thì thế giới giảm còn 2,4 đến 3,2%. Việt Nam có nền kinh tế rất mở nhưng ta lại ngược độ tăng trưởng GDP với thế giới. Nếu chúng ta xác định đi một mình để đi nhanh thì cũng cần phân tích, rút ra kinh nghiệm để chỉ đạo, điều hành bảo đảm tăng trưởng cao nhưng bền vững." Đại biểu Nguyễn Trường Giang - Đắk Nông: "Vấn đề đặt ra là chúng ta đang thực hiện khuyến khích việc xã hội hóa, tôi cho rằng việc giáo viên rời khỏi khu vực công và chuyển sang khu vực tư đó là chuyện rất bình thường. Điều quan trọng nhất ở đây mà chúng ta cần phải đánh giá đúng là khi rời khỏi khu vực công người ta có tiếp tục làm giáo viên nữa hay không. Nếu như họ chuyển sang làm khu vực tư thì hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng, mà đều là phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho sự tăng trưởng và phát triển của đất nước. Ở đây chúng ta cần phải đánh giá một cách sát nhất, thực chất nhất để có một giải pháp phù hợp." Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai - TP Hà Nội: "Dưới góc độ của người dân vẫn luôn mong rằng chính quyền cần quyết liệt hơn nữa trong xử lý các vướng mắc về đất đai. Theo đó cần đưa ra một lộ trình cụ thể, một thời hạn cụ thể và điều này thì cần được nghị quyết hóa, bởi vì đó là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan công quyền. Cần xử lý nghiêm đối với lối tư duy nhiệm kỳ, cần đề cao trách nhiệm nhưng cũng rất cần một cơ chế minh bạch, ranh giới giữa đúng - sai phải rõ ràng để tạo công cụ bảo vệ những người trong bộ máy công quyền, để không tạo một tâm lý e dè, lo lắng, khơi thông tư tưởng. Có như vậy thì hiệu quả quản lý nhà nước mới không đi xuống." Đại biểu Lê Đào An Xuân - Phú Yên: "Rừng hiện đang đối mặt với nhiều thách thức xuất phát từ cạnh tranh mục đích sử dụng đất, khai thác tài nguyên quá mức, năng lực quản trị và quản lý rừng yếu, mặc dù độ che phủ rừng nhận được duy trì ổn định, suy thoái rừng, suy giảm chất lượng rừng tự nhiên vẫn tiếp tục tăng. Cách chúng ta hiểu thuật ngữ rừng phần nhiều theo nghĩa là một trảng cây chứ chưa quan tâm đầy đủ đến bản chất yếu tố hệ sinh thái, điều đó lý giải vì sao rừng vẫn có nhưng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều hơn và khốc liệt hơn." Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: “Thời điểm này ngành y tế đang gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Vấn đề nợ đọng thanh toán bảo hiểm y tế do vướng mắc liên quan triển khai Luật Bảo hiểm y tế và nghị định 146 còn những quy định chưa thống nhất. Nhiều năm gần đây, các bệnh viện, cơ sở y tế bị nợ đọng do việc thanh toán theo tổng mức chưa đáp ứng yêu cầu. Vì thế, hiện nay nhiều cơ sở y tế thực sự trở thành con nợ, do các chi phí khám chữa bệnh bỏ ra chưa được thanh toán nên việc triển khai khám chữa bệnh khó khăn, dẫn đến việc mua sắm đấu thầu cũng khó khăn vì nợ các nhà thầu chưa thanh toán được”. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải - Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế: “Vừa qua, có thông tin bảo vật ấn “Hoàng Đế chi bảo” của vua Minh Mạng truyền đến đời vua Bảo Đại đã được đem ra đấu giá. Đại biểu cho rằng, đây là bảo vật biểu tượng của quốc gia, vì vậy, người giữ ấn và tổ chức đem ra đấu giá đều là bất hợp pháp, vì vậy, các Bộ, ngành cần tham mưu cho Chính phủ để dừng cuộc đấu giá, và dùng các biện pháp để đưa bảo vật quốc gia này trở về Tổ quốc, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Di sản văn hóa”. Đại biểu Trần Văn Khải - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam: “Tình trạng một bộ phận công chức sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, thực tế hiện nay có một bộ phận không nhỏ công chức của chúng ta rất có năng lực nhưng lại thiếu về động lực, hoặc họ giống như một số cầu thủ bóng đá còn cá độ hoặc đi lững thững trong những trận đấu quyết liệt, có tính sống còn hay chủ động bỏ ra ngoài sân khi trận đấu còn cần họ. Một thể chế mạnh mẽ, minh bạch, rõ ràng và hiệu lực cao sẽ tạo môi trường làm việc tối ưu, giúp cho công chức yên tâm làm việc, thu nhập chính đáng từ lương đủ nuôi mình, giúp đỡ gia đình…khi đó, nhiều người bình thường sẽ trở thành anh hùng khi đảm nhiệm những nhiệm vụ gian khó” >>> Mời độc giả xem thêm video Đại biểu Vũ Trọng Kim, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trao đổi về vụ việc Việt Á

