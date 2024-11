Phá đường dây cung cấp ma túy cho “dân bay” trong các quán karaoke

Ngày 23/11, thông tin từ Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy” và khởi tố 1 vụ án với 7 bị can về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện trường vụ tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke New World (ảnh CA)

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Công an huyện Quế Sơn đã xác lập chuyên án để đấu tranh với các đối tương mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau quá trình theo dõi, lúc 2h00 ngày 11/11, Công an huyện Quế Sơn thành lập 4 tổ công tác tiến hành bắt giữ khẩn cấp và ra lệnh khám xét chỗ ở của Phan Thị Nguyên Sa (SN 1980, trú thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn).

Tại đây, cơ quan Công an phát hiện thu giữ hơn 400 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén, 6 gói ma túy loại ketamin, 29 gói ma túy “nước vui”, 2 ĐTDĐ, 1 xe mô-tô, 1 cân tiểu ly, 45 triệu đồng, cùng một số tang vật có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Sa.

Đối tượng Phan Thị Nguyên Sa cùng tang vật bị thu giữ (ảnh CA)

Qua đấu tranh ban đầu, Phan Thị Nguyên Sa khai nhận đã mua số ma túy trên về để bán lại cho một số đối tượng trên địa bàn sử dụng.

Cùng thời điểm trên, Công an huyện Quế Sơn triển khai tổ công tác tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh Karaoke New World (thị trấn Hương An). Tại thời điểm kiểm tra phát hiện tại phòng VIP4 của quán có 9 đối tượng (gồm 5 nam, 4 nữ) có hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Qua test nhanh, cả 9 đối tượng đều dương tính với ma túy loại Ketamine. Đáng nói, tiến hành test nhanh ma túy đối với 7 nhân viên tại quầy lễ tân của quán, tổ công tác cũng phát hiện 6 đối tượng dương tính với ma túy.

Bên cạnh đó, một tổ công tác khác tổ chức kiểm tra tại quán karaoke Rich Kid (thị trấn Hương An) và phát hiện 5 đối tượng dương tính với ma túy. Điều tra mở rộng, Công an xác định 3 đối tượng khác tại địa phương cũng mua ma túy của Sa về sử dụng. Theo kết quả test nhanh, 3 đối tượng này cũng dương tính với ma túy.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn đã khởi tố Phan Thị Nguyên Sa, Nguyễn Ngọc Quân (SN 2005, trú xã Bình Quế, huyện Thăng Bình) và Phạm Ngọc Hòa (SN 2001, trú thị trấn Hương An) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn đồng thời khởi tố vụ án với 7 bị can về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” ở các quán karaoke trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.