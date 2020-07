Ông Vũ Huy Hoàng: Từ Bộ trưởng Công Thương đến ngày bị khởi tố

Ông Vũ Huy Hoàng sinh ngày 20/9/1953 tại Hải Phòng, học vị Tiến sỹ Kinh tế. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI; Đại biểu Quốc hội Khoá XIII. Ông Hoàng là sinh viên Học viện Mỏ - Luyện kim Preiberg, Cộng hoà Dân chủ Đức về nước và lần lượt đảm nhận các vai trò cán bộ Phòng Điện-Than, Vụ Kế hoạch Công nghiệp nặng, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; Cán bộ Vụ Công nghiệp Dầu khí và Địa chất, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Sau đó, ông Hoàng làm cán bộ biệt phái tại Ủy ban Kinh tế đối ngoại (sau là Bộ Kinh tế đối ngoại); Chuyên viên Tổ Thư ký Tổng hợp, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; Phó Vụ trưởng Vụ Xúc tiến đầu tư, sau đó làm Vụ trưởng Vụ Quản lý dự án, Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư; Vụ trưởng Vụ Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm 1997, ông Vũ Huy Hoàng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương. Từ năm 2003 đến 2006, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây, quyền Chủ tịch UBND tỉnh rồi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây. Từ tháng 3/2006 đến 8/2007, ông là quyền Bí thư Tỉnh uỷ rồi Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Lạng Sơn. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông Hoàng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ 8/2007, ông Vũ Huy Hoàng là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Hoàng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội Khoá XIII. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII, ông được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tháng 4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Hoàng. (Ảnh: Khi làm bộ trưởng, ông Vũ Huy Hoàng đi nước ngoài hơn 160 ngày/ năm, ông cũng tranh thủ chơi golf trong chuyến đi). Cuối năm 2016, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem xét thi hành kỷ luật với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và ông Vũ Huy Hoàng. Ông Hoàng được xác định là thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, điều động ông Hải tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội. Ông Hoàng cũng chỉ đạo và thực hiện không đúng quy chế làm việc của Ban cán sự đảng, quy định của pháp luật trong việc thẩm định, đề nghị khen thưởng Huân chương lao động hạng ba cho ông Đặng Vũ Ngoạn, Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Bên cạnh đó, ông Hoàng còn buông lỏng lãnh đạo, kiểm tra dẫn đến một số đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương thực hiện không đúng các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, đánh giá, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý, để một số cán bộ vi phạm kỷ luật, bị khởi tố. Ban Bí thư xác định, các vi phạm, khuyết điểm của ông Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Ban cán sự đảng, của Bộ Công Thương và cá nhân ông. Nghị quyết 344 ngày 21/1/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định 106 ngày 24/01/2017 của Thủ tướng xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 với ông Vũ Huy Hoàng. Ngày 10/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", liên quan đến vụ án tại khu “đất vàng” thuộc Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Khởi tố cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng | VTC Now