Điểm tên những cán bộ cấp cao dính kỷ luật trong năm 2020

Hoàng Trung Hải (SN 1959): Cựu bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên phó thủ tướng Chính phủ. Với những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II), ông Hoàng Trung Hải bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo. Hồ Thị Kim Thoa (SN 1960): Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương

Trong thời gian giữ cương vị ủy viên Ban cán sự đảng, thứ trưởng Bộ Công thương giai đoạn 2010 - 2017, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Ngày 2/12, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Thoa. Hiện bà Thoa đang bị truy nã. Lê Hoàng Quân (SN 1953) - Cựu Chủ tịch UBND TP. HCM: Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Thành ủy; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ và chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Hoàng Quân bằng hình thức cảnh cáo. Lê Thanh Hải (SN 1950) – Cựu Bí thư thành ủy TP. Hồ Chí Minh: Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Thành uỷ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ và chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Tháng 3/2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015. Nguyễn Đức Chung (SN 1967) – Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Ngày 17/12, tại hội nghị lần thứ 14, Trung ương xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Đức Chung. Ngày 11/12, sau phiên xét xử kín, TAND Hà Nội tuyên ông Nguyễn Đức Chung 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước Lê Viết Chữ (SN 1963) - Cựu Bí thư tỉnh Quảng Ngãi: Với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Lê Viết Chữ chịu trách nhiệm chính về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và của Ban cán sự đảng, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 16/6, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ bằng hình thức Cảnh cáo. Nguyễn Văn Hiến (SN 1954) – Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Tháng 5/2020, Ban Chấp hành T.Ư đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Uỷ viên T.Ư Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước đó, vào tháng 6/2019, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hiến bằng hình thức cách chức các chức vụ. Nguyễn Văn Bình (SN 1961) – Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Ông Bình chịu trách nhiệm người đứng đầu về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản quy định có nội dung không đầy đủ, không đúng nguyên tắc theo quy định của Chính phủ, dẫn đến các vi phạm, khuyết điểm trong xử lý nợ xấu, gây thất thu ngân sách Nhà nước. Ông Bình vi phạm trong việc ký ban hành nghị quyết đồng ý cho Ngân hàng Xây dựng vay đặc biệt với lãi suất 0% và không có tài sản bảo đảm. Ngày 6/11, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình bằng hình thức cảnh cáo. Nguyễn Văn Điều (SN 1967) - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Ông Nguyễn Văn Điều đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương và vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia gây hậu quả rất nghiêm trọng, đã bị khởi tố hình sự. Ngày 28/7, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều. Ngày 10/9, ông Điều được phát hiện tử vong tại khu vực nghĩa trang xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) Ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM): Ngày 28/7, ông Tín bị khai trừ khỏi Đảng do có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Trước đó, ông Tín bị Toà án nhân dân TP HCM tuyên án 7 năm tù; đang chấp hành án tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Vũ Huy Hoàng (nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương): Vi phạm của ông Hoàng nghiêm trọng đến mức phải khai trừ Đảng, song do ông Hoàng đang mắc bệnh hiểm nghèo nên chưa xem xét kỷ luật. Ông Trần Ngọc Căng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi): Bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Triệu Tài Vinh: Bộ Chính trị kỷ luật ông Triệu Tài Vinh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang bằng hình thức khiển trách. Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Đảng ủy Quân khu 2 và vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Ông Hòa bị Ban Bí thư bị kỷ luật khiến trách.

