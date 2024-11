Rùng mình đi qua cầu Trung Hà nối Hà Nội - Phú Thọ

Cầu Trung Hà nối huyện Ba Vì (Hà Nội) và huyện Tam Nông ( Phú Thọ) bị xói lở ở chân cầu, hư hỏng cọc móng trụ khiến khả năng chịu lực bị suy giảm. Do đó, bắt đầu từ 8h ngày 28/12/2023 cho đến khi cầu Trung Hà hoàn thành sửa chữa, các xe khách trên 29 chỗ ngồi và xe tải trên 3 trục sẽ bị cấm lưu thông qua cầu. Các phương tiện còn lại lưu thông bình thường. Tuy nhiên, dù đã hạn chế phương tiện hạng nặng và giảm tốc độ khi đi qua cầu, nhưng mỗi khi người tham gia giao thông đi qua cầu đều cảm thấy áp lực và lo lắng vì vẫn cảm nhận được độ rung. Nhất là những đoạn có bề mặt xấu, hư hỏng, lún. Công tác sửa chữa cầu Trung Hà vẫn đang được triển khai, nhưng được dự báo kéo dài. Cầu Trung Hà có chiều dài 743 m, kết cấu mố cầu và 4 trụ cầu bằng bê tông cốt thép trên hệ cọc đóng kích thước (40x40 cm) và 9 trụ còn lại bằng bê tông trên hệ cọc khoan nhồi. Cầu Trung Hà được xây dựng từ năm 1999 và được đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2002. Cây cầu này nằm ở hạ lưu thủy điện Hòa Bình (cách hơn 50 km) thuộc tuyến Quốc lộ 32, nối huyện Ba Vì, TP Hà Nội và huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Ngày 6/11, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại khu vực cầu Trung Hà vẫn đang có một nhóm công nhân sửa chữa các hạng mục mặt đường, lan can cầu ở phạm vi nhỏ, dạng "xôi đỗ". Phía dưới chân cầu, máy móc cũng đang túc trực sửa chữa mố, cọc. Thời điểm tháng 11, mực nước sông Đà xuống thấp càng làm lộ rõ tình trạng xói mòn của trụ, mố cầu Trung Hà. Các khối bêtông, thép, đá trơ trọi giữa sông. Tại 2 trụ T11 và T12 (các trụ trên hệ cọc đóng) xuống cấp, phần cọc móng của 2 trụ này bị ngập trong đất cát, một số cọc bị đứt gãy khiến khả năng chịu lực của trụ cầu bị suy giảm. Theo tìm hiểu, cầu Trung Hà có trụ cầu được xây dựng trên hệ móng cọc. Thời điểm xây dựng, hệ cọc đóng trên nền cát, chưa tới tận tầng đá dưới cùng vì năng lực đóng cọc lúc đó có hạn. Khi đó, tầng cát dày sẽ bảo vệ cọc tốt, nhưng bây giờ tầng cát bị xói lở, chiều dài cọc lộ ra nhiều khỏi tầng cát sẽ làm yếu cọc. Do vậy, giải pháp triệt để là bổ sung cọc khoan nhồi và liên kết các cọc móng hiện tại của cầu Trung Hà thành một khối để tăng khả năng chịu tải, chống được xói lở. Mặc dù đã được tổ chức phân luồng giao thông trên cầu Trung Hà, nhưng tại những vi trí quây tôn khu vực thi công vẫn thường xảy ra tình trạng "đấu đầu" vì có thời điểm không có công nhân đứng gác điều tiết. Việc tập trung trọng tải tại một vị trí trên cầu yếu càng gây nguy hiểm. Hiện các đơn vị chuyên môn của Cục Đường bộ, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ (đơn vị quản lý cầu Trung Hà) đang đốc thúc tiến độ sửa chức, khắc phục cầu Trung Hà. >>> Mời độc giả xem thêm video Lũ cuốn sập cầu Bến Nhạ, Thanh Hóa:

