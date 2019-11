Cận cảnh sới bạc khủng kiên cố như lô cốt ở Vĩnh Phúc

Khoảng 1h ngày 21.11, lực lượng Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã ập vào nhà ông Bùi Văn Lưu (Sinh năm 1966, trú tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) để bắt giữ các con bạc. (Ảnh: Tiền Phong). Tại đây, 52 người chơi bạc theo hình thức xóc đĩa bị bắt giữ cùng hơn 700 triệu đồng tiền mặt bị thu giữ. Cơ quan chức năng vẫn đang phân loại các loại đối tượng để xác định người có vai trò cầm đầu. (Ảnh: Lao Động). Trao đổi với báo chí, lãnh đạo công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn, công an huyện đã có sự tham mưu và phối hợp với công an tỉnh triệt phá. (Ảnh: Lao Động). Theo vị này, chủ sới bạc đã cải tạo hầm kiên cố từ một bể bơi cũ. Bên cạnh đó, khu vực này được xây dựng hệ thống an ninh chắc chắn, tường cắm đinh và camera theo dõi. Hiện tại lực lượng công an vẫn đang rà soát vai trò của từng đối tượng trong đường dây trên bởi thành phần đối tượng phức tạp gồm cả nam lẫn nữ và các đối tượng ngoài tỉnh. Được biết, vào sáng nay, tại hiện trường khu vực tổ chức đánh bạc, cơ quan Công an kéo nhiều ô tô được cho là của các "con bạc" về trụ sở. Vụ việc tiếp tục được củng cố điều tra làm rõ. Ảnh: Tiền Phong. Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ. >>> Xem thêm video: Phá mạng lưới đánh bạc online 4.000 tỷ. Nguồn VTC Now.

