Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm tội Tham ô

Ngày 24/8, nguồn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an cho biết đã quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Lê Tấn Hùng (SN 1993, ngụ TPHCM) cựu Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) về tội danh tham ô tài sản theo Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, bị can Hùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị can Hùng đã bị di lý ra Hà Nội để phục vụ điều tra. Bị can Lê Tấn Hùng bị cơ quan chức năng cáo buộc tham ô khoản tiền hơn 13 tỉ đồng.

Cùng với việc khởi tố bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng các sai phạm tại doanh nghiệp này.

Trước đó, UBND TPHCM đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc SAGRI. Quyết định trên do Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm ký.

Quyết định đình chỉ công tác nêu rõ ông Lê Tấn Hùng đã có các vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành tổng công ty.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra 3 sai phạm tại tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên, cụ thể là cho thuê đất, hợp tác đầu tư chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành.