Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Chiều ngày 4/9, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 25. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hải Dương đã xem xét, thảo luận tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương và bầu ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu tuyệt đối 100%.



HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; giao Thường trực HĐND tỉnh hoàn thiện thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu.

Trước đó, chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, ông Lê Ngọc Châu khẳng định luôn ý thức rằng, khi đảm nhận trọng trách mới, bản thân phải học hỏi, tận tụy với công việc, phát huy hết tâm sức, trí tuệ, quyết tâm cùng Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần phát huy và nâng cao hơn nữa những thành quả đã đạt được của Hải Dương trong những năm qua.

"Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thời gian tới, tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ hơn nữa của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương", ông Châu nói.

Đồng thời, ông Châu mong nhận được sự giúp đỡ của Bí thư Tỉnh ủy, các cán bộ, lãnh đạo trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng với sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền, của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hải Dương.

Ông Lê Ngọc Châu sinh năm 1972, quê quán tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Trình độ chuyên môn Tiến sĩ luật học chuyên ngành Tội phạm học và điều tra tội phạm, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Lê Ngọc Châu có thời gian dài công tác, gắn bó với ngành Công an và trải quả nhiều chức vụ khác nhau trong ngành. Ông Lê Ngọc Châu từng là chiến sĩ Cục Cảnh sát Bảo vệ, sau đó trải qua các vị trí công tác như cán bộ phòng Hậu cần, Cục Cảnh sát Bảo vệ; Trợ lý Chính trị, Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân; Trợ lý cán bộ phòng Xây dựng lực lượng; Phó Trưởng phòng Xây dựng lực lượng; Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Xây dựng lực lượng; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Từ tháng 1/2010, ông là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, sau đó giữ chức Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, rồi giữ vị trí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Từ tháng 3/2019, là Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Đến tháng 9/2019, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Ngày 21/2/2022, ông Lê Ngọc Châu được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.