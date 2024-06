Ông Đỗ Hữu Ca được giảm 3 năm tù so với mức sơ thẩm

Sáng 26/6, sau nửa ngày xét xử theo đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng và 5 bị cáo khác trong vụ án Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Trốn thuế…, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa phán quyết đối với 6 bị cáo.



Cụ thể, bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng bị tuyên phạt 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giảm 3 năm tù so với mức án sơ thẩm 10 năm tù.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca.

Bị cáo Trương Xuân Đước bị phạt 2 năm tù tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (24 tháng tù án sơ thẩm); 5 năm tù tội Đưa hối lộ (án sơ thẩm 7 năm tù). Tổng hình phạt bị cáo này phải chịu là 7 năm tù, giảm 2 năm tù so với phiên sơ thẩm.

Bị cáo Ngọc Anh bị phạt 1 năm 3 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (án sơ thẩm là 18 tháng tù); 2 năm tù tội Đưa hối lộ (án sơ thẩm là 3 năm tù). Tổng hình phạt bị cáo này phải chịu là 3 năm 3 tháng tù, giảm 1 năm 3 tháng tù so với phiên sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) bị phạt 5 năm tù (án sơ thẩm 6 năm 6 tháng), giảm 1 năm 6 tháng tù so với phiên sơ thẩm; Đặng Khắc Thành (lao động tự do) bị phạt 15 tháng tù (án sơ thẩm 18 tháng tù); Hà Thị Bích Nhàn bị phạt 12 tháng 5 ngày tù (lao động tự do, án sơ thẩm là 15 tháng tù) và được thả tại tòa.

Trong vụ án trên, ông Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc dù không có khả năng chạy án giúp vợ chồng Đước nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được; nhận và chiếm đoạt 35 tỷ đồng của vợ chồng Đước.

Theo HĐXX, bị cáo Đỗ Hữu Ca, tại phiên phúc thẩm lúc đầu còn quanh co nhưng sau đó cũng đã nhận tội. Bị cáo đã trả lại toàn bộ số tiền chạy án, có nhiều nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhiều huân huy chương. Bị cáo đã đã nộp thêm tiền cho Đước và Ngọc Anh nên xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đồng ý đề nghị giảm án cho bị cáo Đỗ Hữu Ca từ 2 năm đến 3 năm tù so với mức án sơ thẩm là 10 năm tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đước được đề nghị giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đỗ Hữu Ca liên tục phủ nhận việc chiếm đoạt 35 tỷ đồng hay đồng ý chạy tội cho bị cáo Trương Xuân Đước. Ông Ca cũng cho rằng, không biết số tiền này vợ chồng Đước mang tới với mục đích chạy tội. “Bị cáo coi Đước như người em nên không cho tiền Đước thì thôi chứ không có ý đồ lừa tiền vợ chồng Đước, mà lại lừa một cách ngớ ngẩn như vậy", bị cáo Ca khai.

Theo lời trình bày của bị cáo Đỗ Hữu Ca, khi Đước bỏ trốn do bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, Ngọc Anh (vợ Đước) đã đến nhà ông Ca cầu cứu ông này cứu Đước. Khi biết doanh thu công ty là 200 tỷ đồng và bị cáo Đước hưởng bất chính 10% bằng việc mua bán hóa đơn, ông Ca có hướng dẫn Ngọc Anh trích lại 10% số tiền thu lợi bất chính từ các doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép để khắc phục, nộp lại cho nhà nước.

"Tôi không nói với Ngọc Anh là mang tiền này đi chạy tội mà là để khắc phục hậu quả, nếu xong sẽ đưa Đước ra đầu thú, cao lắm thì đi tù vài tháng hoặc án treo", bị cáo Ca nói.

Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng tiếp tục trình bày, 4 lần vợ chồng bị cáo Đước mang tiền đến nhà ông đều chỉ bảo là cất hộ chứ không nói gì về việc dùng để chạy tội. Khi đó ông Ca hiểu số tiền đó là để vợ chồng Ngọc Anh khắc phục hậu quả hành vi vi phạm pháp luật. Bị cáo Ca đã cất tiền dưới chân giường và không biết chính xác số tiền bao nhiêu.

Theo ông Ca, bản thân ông và Ngọc Anh có sự hiểu lầm. Ông chỉ tư vấn phải chuẩn bị số tiền để khắc phục hậu quả, còn Ngọc Anh lại hiểu rằng mang tiền đến để nhờ ông chạy án.

"Tôi nhận tiền không hỏi lý do, để số tiền đó của vợ chồng Ngọc Anh hơn 3 tháng trong nhà là sai. Bị cáo thấy rất ân hận, ăn năn hối cải. Khi bị cáo biết công an đang điều tra đến công ty Đước, bị cáo nói với Ngọc Anh tìm Đước về để hỏi rõ, tìm cách khắc phục hậu quả", bị cáo Ca khai.

Bị cáo Ca cũng khai, thời điểm Công an Quảng Ninh tới nhà để yêu cầu phối hợp điều tra, lúc đó tôi đang nằm tại Bệnh viện Việt Tiệp và gấp rút về nhà để làm rõ vụ việc. “Khi tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhà tôi, tôi chỉ vào chỗ vợ chồng Ngọc Anh để tiền vẫn còn nguyên. Công an kiểm đếm số tiền báo tôi là 35 tỷ đồng, lúc đó tôi mới biết số lượng tiền là như vậy", ông Ca khai.

Tuy nhiên, tại tòa, khi được đối chất, vợ chồng bị cáo Đước đều thừa nhận chủ động tìm đến bị cáo Ca để đưa tiền và nhờ chạy tội. Bị cáo Đước nói rằng, nếu ông Ca không đồng ý giúp chạy án thì không đem số tiền lớn đến làm gì, "không muốn nói ra cho xong, nói ra lại đau lòng, sự thật là sự thật rồi".

Chủ tọa lưu ý, bị cáo Ca về những lời khai của bị cáo: "Bị cáo đang xin giảm nhẹ hình phạt, còn những lời khai của bị cáo giống như đang kêu oan. Câu chuyện ở đây là có nhận lời giúp đỡ, có nhận tiền. HĐXX giải thích thế cho bị cáo để bị cáo khai sao cho “hợp tình hợp lý”. Chủ tọa cũng lưu ý bị cáo Đỗ Hữu Ca khai báo thành khẩn để được hưởng tình tiết giảm nhẹ. HĐXX nhấn mạnh, việc chứng minh tội phạm thuộc trách nhiệm của cơ quan tố tụng, bị cáo khai thành khẩn hay không là quyền của bị cáo. Sau đó, bị cáo Ca cho biết nhận tội như phiên toà sơ thẩm đã phán quyết.

Trình bày tại tòa, bị cáo Trương Xuân Đước khai rằng, bị cáo coi ông Đỗ Hữu Ca như người thân trong gia đình. Khi biết đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, bị cáo đến nhà ông Ca để tâm sự và nhờ chạy tội. Tại toà, một lần nữa bị cáo Đước xác nhận đã 4 lần đưa tiền cho ông Ca nhờ chạy án.

Bị cáo Đước cho biết, bản án sơ thẩm là đúng tội, tuy nhiên nhận thấy hình phạt này hơi nặng, đồng thời muốn xin lại số tiền mà đã gửi ông Ca giữ trước đó để chạy án.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên trả lại cho vợ chồng bị cáo Đước 15 tỷ đồng trong số 35 tỷ đưa cho bị cáo Ca. Còn lại 20 tỷ, phía cơ quan điều tra đang tạm giữ. Đứng trước phiên tòa, bị cáo Đước muốn xin lại để nộp ngân sách nhà nước khắc phục số tiền đã hưởng lợi từ việc mua bán hóa đơn trái phép.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ bị cáo Trương Xuân Đước cũng xin giảm nhẹ án phạt vì bố mẹ hiện đã già, con còn nhỏ không có ai chăm sóc.