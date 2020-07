Bóc mẽ vỏ bọc các tú ông, tú bà dẫn mối bán dâm chục nghìn USD

Tú ông lấn sân showbiz để môi giới mại dâm: Ngày 12/7, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp với lực lượng Công an TP HCM và Công an quận 1 bất ngờ ập vào khách sạn 4 sao trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), bắt quả tang 3 người mẫu bán dâm cho 3 đại gia giá từ 20.000-30.000 USD. Được biết, trong 3 người mẫu bán dâm cho khách nêu trên, 1 người từng là Hoa hậu Người Việt tại Úc. Từ lời khai của các người mẫu, công an bắt khẩn cấp Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) - "tú ông" chuyên cung cấp gái mại dâm hạng sang, trong đó có người mẫu và diễn viên cho các đại gia tại 1 căn hộ ở quận 7. Lục Triệu Vỹ được biết đến là người mẫu kiêm diễn viên một vài lần xuất hiện trong MV ca nhạc bên cạnh ca sĩ nổi tiếng. Vỹ hiện đang là người mẫu nội y cho nhiều thương hiệu thời trang. Theo cơ quan Công an, để triệt phá đường dây mại dâm này, trinh sát Bộ Công an đã theo dõi suốt thời gian dài. Đến nay, khi nắm được thông tin người mẫu, diễn viên đang phục vụ khách ở quận 1, lực lượng công an liền ập vào bắt quả tang. Đường dây chân dài bán dâm giá cả chục ngàn USD do tú bà điều hành: Ngày 29/8/2019, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt phá đường dây bán dâm do Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu. Cúc là nhân viên của một spa nhưng thực chất đây chỉ là "vỏ bọc" để Cúc tìm kiếm những cô gái xinh đẹp, thiết lập đường dây gái gọi cao cấp và môi giới bán dâm. Qua quá trình trinh sát, phòng 4 Cục Cảnh sát hình sự phát hiện Cúc có hành vi môi giới mại dâm, điều 2 cô gái từ Hà Nội về Hải Dương bán dâm cho khách. Cơ quan điều tra đã lập ban chuyên án để triệt phá đường dây này. Tối 27/8, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị kiểm tra nhà nghỉ tại TP Hải Dương, bắt quả tang 2 cô gái đang có hành vi bán dâm cho khách nam. Hai cô gái được xác định là N.D.L., SN 1993, trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), là nhân viên của một spa và N.T.G., SN 1993, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh. Hai cô gái khai nhận được Cúc môi giới bán dâm với giá 20 triệu đồng/người. Mỗi người sẽ phải cắt lại cho Cúc 7 triệu đồng tiền môi giới. Giá bán dâm của các cô gái trong đường dây của Cúc từ 7-15 triệu đồng, nếu đi tỉnh bán dâm thì có giá cả chục ngàn USD. Ngoài ra, Cúc còn tổ chức các sex tour dài ngày cho các đại gia có nhu cầu, điều "hàng" vào các tỉnh phía Nam. Á hậu và MC nổi tiếng bán dâm giá hàng nghìn đô trong khách sạn: Ngày 30/8/2018, hàng chục trinh sát thuộc Đội 6 (PC02) ập vào kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Đội 6 ập vào khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, bắt quả tang 2 người phụ nữ đang bán dâm cho khách với giá 300 USD và 500 USD. Tất cả 4 cô gái này đều chung một đường dây, do "tú ông" tên Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình Định) điều hành. Ngày 6/9/2018, cơ quan chức năng tiết lộ trong đường dây này còn có nhiều người đẹp khác mua bán dâm với giá rất cao, 2 trong số 4 cô gái được xem là người nổi tiếng là Á hậu T.D và MC C.V. Theo đó, T. D. đi khách với giá 7.000 USD, còn C.V. đi khách với giá 1.500 USD. Qua điều tra, tú ông Dũ đã điều hành đường dây bán dâm này với giá trao đổi lên tới hàng nghìn USD. Theo Dũ, mỗi lần bán dâm có giá từ vài trăm USD tới 25.000USD/lượt. Sau khi kết thúc giao dịch mua bán, T.D sẽ nhận lại 5000 USD, C.V nhận lại 900 USD,... còn tiền chênh lệch hoa hồng cho Dũ. Tháng 7/2019, TAND TP. HCM đã tuyên bị cáo Kiều Đại Dũ 5 năm tù về tội Môi giới mại dâm và nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 19 triệu đồng. Còn số tiền 3.400 USD bị cơ quan thu giữ thời điểm phạm tội sẽ được sung công quỹ. Từ hoa khôi, MC thành "tú bà" dắt mối cho đồng nghiệp: Ngày 17/8/2017, Công an TP HCM triệt phá đường dây môi giới bán dâm có quy mô lớn. Đường dây này có sự tham gia của hàng chục người mẫu, diễn viên. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đang tạm giữ Nguyễn Thị Tiền (SN 1984), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1986, em gái Tiền), Phạm Thị Thanh Hiền (SN 1985, ở quận 6) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. Tiền dắt mối đi khách, Hiền đã nhận lời đi "sex tour" 5 ngày 4 đêm với đại gia và được trả từ 4.000 - 7.000 USD. Cũng như Ngọc, không chỉ mua vui cho các quý ông, Hiền còn tận dụng các mối quan hệ khi còn là diễn viên múa để giới thiệu diễn viên B.A, người mẫu L. cùng đi khách. Giá đi khách của các chân dài có danh hiệu trung bình từ 700 - 2.500 USD/người/lượt. Đối với những chân dài là người mẫu xe, quảng cáo hay nghiệp dư thì các "tú bà" ra giá với khách là 500 - 1.000 USD/người/lượt. Sau mỗi lần dắt khách, "má mì dẫn mối" này đều lấy của các kiều nữ 20% tiền công môi giới. Ngày 26/4/2018, nhóm tú bà trong đường dây môi giới mại dâm do Nguyễn Thị Tiền đã được đưa ra xét xử. Xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tiền 3 năm 6 tháng; bị cáo Hiền 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Ngọc 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm; bị cáo Chi 18 tháng nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng. Xem thêm video: Triệt phá đường dây người mẫu bán dâm hàng chục nghìn USD ở TP HCM. Nguồn: VTC NEWS.

