Tin nóng ngày 12/7: Phá đường dây bán dâm giá 30.000 USD tại Sài Gòn

1. Phá đường dây bán dâm giá 30.000 USD tại Sài Gòn: Chiều 12/7, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp với lực lượng Công an TP HCM và Công an quận 1 bất ngờ ập vào khách sạn 4 sao trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), bắt quả tang 3 người mẫu bán dâm cho 3 đại gia giá từ 20.000-30.000 USD. Được biết, trong 3 người mẫu bán dâm cho khách nêu trên, 1 người từng là Hoa hậu Người Việt tại Úc. 2. Thêm hai phụ nữ mắc COVID-19, Việt Nam có 372 ca bệnh: Chiều 12/7 Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, nhập cảnh từ Nga vào Việt Nam. Như vậy nước ta đã có 372 ca bệnh. Ca bệnh 371 (BN371): Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện Nam Sách, Hải Dương. Ca bệnh 372 (BN372): Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, có địa chỉ tại huyện Mê Linh, Hà Nội. 3. CSGT được trang bị súng, mặc thường phục khi làm việc: Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 65/2020. Theo đó, kể từ 5/8, phương tiện của CSGT bao gồm: Ôtô; môtô tuần tra, kiểm soát; xe chuyên dùng, xe đạp. Vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm: Súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn đánh dấu sơn, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, áp giáp, khoá số 8. 4. Khẩn trương điều tra triệt để, đưa băng nhóm Đường 'Nhuệ' ra xét xử: PCT thường trực tỉnh Thái Bình yêu cầu, vụ án liên quan đến băng nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường cầm đầu khi đã rõ hồ sơ, đầy đủ chứng cứ, đúng với các điều luật, ngành công an phối hợp với các đơn vị chủ động đẩy nhanh tiến độ điều tra… Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hiện đang mở rộng vụ án, điều tra triệt để, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm trong vụ án liên quan đến Đường “Nhuệ” đang gây bức xúc dư luận để sớm đưa ra xét xử. 5. Xe đổi biển vàng được giữ nguyên số, không thay giấy tờ: Sáng 12/7, thượng tá Phạm Việt Công, Trưởng phòng Hướng dẫn đăng ký và kiểm định phương tiện thuộc Cục CSGT, cho biết: Khi đổi biển số, chủ xe sẽ được chọn 2 phương án, nếu đổi sang bộ số mới sẽ có biển và đăng ký xe ngay khi hồ sơ hợp lệ; trường hợp tài xế muốn giữ số sẽ được phát giấy hẹn trong 1 tuần. Trong 1 tuần đó xe vẫn được lưu thông bình thường. 6. Nhiều người kéo nhau đi… lạy bức tượng đá gãy tay, chân: Hai ngày qua, hàng trăm người dân ở Sóc Trăng đã kéo đến chùa Bốn Mặt ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành để ngắm nhìn và chụp ảnh bức tượng màu đen, bằng đá. Trong số đó, có nhiều người đã thắp hương, quỳ lạy bức tượng để cầu xin ban phước lành. Chính quyền địa phương cũng cử cán bộ đến Chùa Bốn Mặt để giữ gìn an ninh trật tự. 7. Mâu thuẫn từ nợ nần, thanh niên bị đâm tử vong tại quán bia ở Hải Dương: Vào khoảng 19h ngày 11/7, tại quán bia trên đường Vũ Công Đán (phường Tứ Minh) có 2 nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người vào uống bia tại 3 bàn liền nhau. Sau đó, giữa 2 nhóm này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Một thanh niên đã bị đối tượng nhóm bên đâm dẫn đến tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. >>> Xem thêm video: Các “tú bà” hoa khôi bán dâm nghìn đô hầu toà (nguồn VTC Now)

