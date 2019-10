Nước sạch Sông Đà đã an toàn... Hà Nội vẫn cho xe téc cấp nước cho dân

(Kiến Thức) - UBND TP Hà Nội thông báo nước sông Đà đã an toàn để ăn uống. Tuy nhiên, thành phố tiếp tục cấp nước sạch bằng xe téc cho người có nhu cầu.

Khẳng định nước sạch sông Đà đã an toàn



Chiều 22/10, UBND thành phố Hà Nội đã thông tin về việc tổ chức khắc phục sự cố cung cấp nước sạch tại Nhà máy nước sạch sông Đà.

Thông tin về công tác khắc phục tại Nhà máy nước mặt sông Đà và hệ thống truyền dẫn của nhà máy này, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Vũ Đăng Định cho biết, Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đã xử lý dầu ngấm vào đất bằng việc bóc lớp đất thấm dầu, thu gom để xử lý, phun vi sinh xử lý dầu thấm, nạo vét toàn bộ đất, bùn nhiễm dầu thải tại khu vực mà các đối tượng đã đổ dầu thải và dòng chảy tại suối Bằng. Công ty cũng đã cơ bản hoàn thành việc súc xả hệ thống đường ống, thau rửa bể ngầm, bể mái.

Cùng với đó, công tác làm vệ sinh bể chứa tại các chung cư, hộ gia đình, súc xả đường ống của các Công ty phân phối nước cũng đã cơ bản hoàn thành.

UBND TP Hà Nội khẳng định, đến nay, nguồn nước sạch sông Đà đã an toàn để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống.

Nói về chất lượng nước, ông Vũ Đăng Định cho hay, thời gian qua, cơ quan chuyên môn của Hà Nội, Bộ Y tế và Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam đã phân tích mẫu nước tại các hộ dân trên địa bàn 8 quận, huyện có sử dụng nước của nhà máy nước sông Đà.

Kết quả cho thấy, 69/69 mẫu có chỉ tiêu Styren đạt quy chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

Tiếp tục cấp nước sạch bằng xe téc cho người dân

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của người dân dùng nước sạch để ăn uống, Công ty nước sạch Hà Nội vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Viwaco điều tiết nguồn nước sạch từ Nhà máy nước mặt sông Đuống, các nhà máy nước ngầm do Công ty nước sạch Hà Nội quản lý cho khu vực khách hàng do Công ty Viwaco quản lý; cung cấp nước bằng xe téc miễn phí theo nhu cầu của người dân, đồng thời cấp nước bằng các bình nhựa 20l cho các trường mầm non, tiểu học trong khu vực bị ảnh hưởng.

UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian tới tiếp tục Giao Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố tiếp tục lấy mẫu nước để xét nghiệm tại đầu nguồn, tại nhà máy, tại các bể chứa tăng áp của nhà máy, tại các vùng dân bị ảnh hưởng đến hết tháng 10/2019; Hàng ngày công bố công khai kết quả xét nghiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà kiểm tra, rà soát hệ thống thiết bị giám sát, kiểm soát chất lượng nước trên toàn bộ hệ thống cấp nước đảm bảo yêu cầu cấp nước an toàn, phục vụ nhân dân trong vùng cấp nước của Công ty. Các thiết bị nào không đạt yêu cầu, cần có kế hoạch thay thế ngay. Nghiên cứu, bổ sung lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để thường xuyên đánh giá chất lượng nguồn nước đầu vào cũng như chất lượng nước đầu ra của nhà máy để kịp thời cảnh báo, khắc phục các sự cố trong tương lai, không để tái diễn như sự cố vừa qua.

Bên cạnh đó, kiểm tra toàn bộ quy trình vận hành Nhà máy nước mặt sông Đà gồm: khu vực chứa trung gian, trạm bơm tăng áp, hệ thống đường ống truyền dẫn cấp nước. Chú ý đến khu vực hồ chứa nước mặt và rà soát lại thiết kế toàn bộ Nhà máy. Trong đó chú ý đến khu chứa nước đầu vào cần xây dựng tách riêng không nên sử dụng chung với hồ Đầm Bài như hiện nay.

Chủ động kiểm tra lại toàn bộ quy trình, quy chế vận hành, chủ động bổ sung cho đủ, phù hợp với thực tế. Tập huấn cho cán bộ, công nhân vận hành nắm chắc, nhất là cần phải xây dựng cụ thể tình huống về các sự cố để chủ động xử lý, không để xảy ra các sự cố tương tự.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, giám sát quy trình xử lý nước của Nhà máy nước sông Đà, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Đồng thời đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình khoanh vùng bảo vệ nguồn nước sạch cung cấp cho Nhà máy nước sạch sông Đà, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm việc xả thải gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là khu vực bảo vệ nguồn nước sạch của Nhà máy nước mặt sông Đà.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, UBND Thành phố đã chỉ đạo Công ty Nước sạch Hà Nội, Công ty Cổ phần Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông, Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam, Công ty nước sạch Tây Hà Nội… tiếp tục cấp nước miễn phí bằng xe téc và bình nước loại 20L nếu ai có nhu cầu.