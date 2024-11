Núi nứt dài hơn 30m, Quảng Bình di dời hàng chục hộ dân

Ngày 01/11, một lãnh đạo UBND xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, tại bản Tân Ly xuất hiện một vết nứt lớn có nguy cơ gây sạt lở đất uy hiếp 13 hộ dân.



Trước đó, Đồn Biên phòng Làng Ho phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự xã Lâm Thủy, Công an xã đi kiểm tra tình hình sau mưa lũ.

Hiện trường vết nứt.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện vết nứt ở trên đồi phía sau bản Tân Ly. Vết nứt có chiều dài khoảng 30 m, rộng khoảng 20-30 cm.

Đặc biệt, có đoạn vết nứt đã sụt gần 1m, ảnh hưởng trực tiếp đến 13 hộ dân với hơn 60 nhân khẩu, hộ gần nhất cách khoảng 15 m.

Ngay sau khi phát hiện sự viêc, để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Làng Ho, Công an xã khẩn trương di dời 13 hộ dân đến nơi an toàn.

Hiện, chính quyền địa phương đang cắt cử người theo dõi, đánh giá mức độ sạt lở, nếu cần thiết sẽ di dời thêm những hộ khác nằm trong phạm vi ảnh hưởng.

