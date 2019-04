Nữ sinh tự tử trên sông Đuống bị hiếp dâm khi đi dự sinh nhật bạn

Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã bắt đối tượng hiếp dâm nữ sinh khiến cháu buông mình tự tử trên sông Đuống.

Chiều 15/4, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt giữ đối tượng hiếp dâm nữ sinh lớp 12 tên N.V.A dẫn đến việc A. nhảy cầu tự tử trên sông Đuống vào sáng cùng ngày.



Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu V.A dưới chân cầu Hồ

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 8h sáng 15/4, tại khu vực cầu Hồ, thuộc địa phận thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nữ sinh V.A đứng trên cầu Hồ đã gieo mình xuống sông Đuống tự tử, xe máy điện và MBH còn để trên cầu.

Thấy sự việc, có hai nam thanh niên lao theo xuống sông Đuống cứu nữ sinh nhưng bất thành, được người dân hỗ trợ đưa vào bờ. Vụ việc được báo cáo cơ quan chức năng và ngay lập tức đã có lực lượng tới hỗ trợ và đã tìm kiếm được thi thể nữ sinh mất tích trong ngày 15/4.

Hình ảnh được cho là cháu V.A đứng thẫn thờ trên cầu Hồ trước khi lao mình xuống sông Đuống được camera của một xe đi ngang qua ghi lại

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, nữ sinh V.A đã bị hiếp dâm. Do phẫn uất, em đã đến cầu Hồ rồi nhảy xuống sông tự tử... Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng xâm hại cháu V.A.