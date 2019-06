Nữ sinh lớp 7 mất tích đã được tìm thấy đang làm thuê tại Hà Nội

Công an Nghệ An nhận được đơn trình báo của mẹ cháu H. đã ra thông báo tìm nữ sinh 13 tuổi mất liên lạc với gia đình, một người ở Hà Nội đã gọi điện về thông báo nữ sinh đang làm thuê tại một nhà hàng.

Ngày 19- 6, sau một ngày em Võ Thị Thúy H. (13 tuổi, học lớp 7, Trường THCS Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) mất liên lạc không rõ lý do, gia đình đã tìm kiếm được em H - nữ sinh lớp 7 mất tích.

Trước đó, ngày 17- 6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Đ. (mẹ cháu H.) về việc con gái của chị là Võ Thị Thúy H. mất tích không rõ lý do.

Em Võ Thị Thúy H.

Ngày 18- 6, Phòng PC02, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc tìm kiếm em H. và ra thông báo truy tìm em H. gửi Cục 02, Bộ Công an, Công an các tỉnh, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, công an các huyện, thị xã... nhằm phối hợp truy tìm em H.

Sau đó, một người dân ở Hà Nội đọc được thông báo đã gọi điện về cho gia đình em H. cho biết em H. đang làm thuê tại một nhà hàng ở Hà Nội .

Theo bố của em H. cho biết, lúc 5 giờ sáng 17- 6, em H. đã trốn bố mẹ đi xuống TP. Vinh để đi xin việc làm. Khi xuống TP Vinh, một chủ quán đã giới thiệu cháu H. ra Hà Nội để làm cho một nhà hàng. Tối 19- 6, người thân đã đưa em H. trở về nhà.