Nữ sinh hỗn chiến ở Ninh Bình: Công an nói gì?

Liên quan tới vụ hàng chục nữ sinh cầm gậy sắt hỗn chiến, ngày 13/9, Công an tỉnh Ninh Bình đã có những thông tin bước đầu về vụ việc. Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng 14h00 ngày 12/9, do mâu thuẫn trong quá trình học tập tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Hoa Lư Trần Thị Ngọc Anh, SN 2005, ở phường Tân Thành, TP Ninh Bình (học sinh lớp 11B) đã hẹn Nguyễn Thị Huế, SN 2004, ở xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn (học sinh lớp 12B) đến khu vực đê Hoàng Long, thuộc thôn Bãi Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, đã xảy ra đánh nhau giữa nhóm của Ngọc Anh (khoảng 30 người là bạn học cùng trường và một số đối tượng khác, chưa rõ lai lịch) với nhóm của Huế (khoảng 20 người là bạn học cùng trường và một số đối tượng khác, chưa rõ lai lịch); nhiều người đã dùng dao, gậy, tuýt sắt và mũ bảo hiểm để đánh nhau. Trong quá trình xô xát, Đinh Thị Thương, SN 1994, ở xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn (nhóm của Huế) bị Vũ Nguyễn Kim Ngân, SN 2005, ở xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình (nhóm của Ngọc Anh) gây thương tích phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện vụ hàng chục nữ sinh hỗn chiến ở Ninh Bình đang được Công an huyện Hoa Lư điều tra làm rõ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý theo quy định. >>>> Video: Hàng chục nữ sinh cầm mũ bảo hiểm, gậy sắt hỗn chiến. Nguồn: MXH.

Liên quan tới vụ hàng chục nữ sinh cầm gậy sắt hỗn chiến , ngày 13/9, Công an tỉnh Ninh Bình đã có những thông tin bước đầu về vụ việc. Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng 14h00 ngày 12/9, do mâu thuẫn trong quá trình học tập tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Hoa Lư Trần Thị Ngọc Anh, SN 2005, ở phường Tân Thành, TP Ninh Bình (học sinh lớp 11B) đã hẹn Nguyễn Thị Huế, SN 2004, ở xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn (học sinh lớp 12B) đến khu vực đê Hoàng Long, thuộc thôn Bãi Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, đã xảy ra đánh nhau giữa nhóm của Ngọc Anh (khoảng 30 người là bạn học cùng trường và một số đối tượng khác, chưa rõ lai lịch) với nhóm của Huế (khoảng 20 người là bạn học cùng trường và một số đối tượng khác, chưa rõ lai lịch); nhiều người đã dùng dao, gậy, tuýt sắt và mũ bảo hiểm để đánh nhau. Trong quá trình xô xát, Đinh Thị Thương, SN 1994, ở xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn (nhóm của Huế) bị Vũ Nguyễn Kim Ngân, SN 2005, ở xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình (nhóm của Ngọc Anh) gây thương tích phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện vụ hàng chục nữ sinh hỗn chiến ở Ninh Bình đang được Công an huyện Hoa Lư điều tra làm rõ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý theo quy định. >>>> Video: Hàng chục nữ sinh cầm mũ bảo hiểm, gậy sắt hỗn chiến. Nguồn: MXH.