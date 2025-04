13 bước bảo mật an toàn người dùng iPhone không thể không biết

1. Sử dụng mật khẩu mạnh: Đây là một trong những bước bảo mật an toàn dành cho người dùng iPhone được chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chia sẻ trên trang cá nhân Facebook. Mật khẩu dài ít nhất 10 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. (Ảnh: Apple Stack Exchange) 2. Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA): Bật tại Mật khẩu & Bảo mật.(Ảnh: iDownloadBlog) 3. Cập nhật phần mềm thường xuyên: Thực hiện tại Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.(Ảnh: Apple Support) 4. Kích hoạt tính năng "Tìm iPhone": Bật tại Tìm > Tìm iPhone.(Ảnh: Apple Support) 5. Quản lý quyền truy cập ứng dụng: Kiểm tra tại Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật để hạn chế thu thập dữ liệu không cần thiết.(Ảnh: Apple Support) 6. Sử dụng tính năng "Kiểm tra an toàn": Kiểm soát quyền truy cập khi có dấu hiệu bị xâm phạm.(Ảnh: Apple Support) 7. Tắt xem trước thông báo trên màn hình khóa: Cài đặt tại Hiển thị Bản xem trước > Khi được mở khóa.(Ảnh: Thegioididong.com) 8. Cảnh giác với email và tin nhắn lừa đảo: Không nhập thông tin cá nhân vào các liên kết đáng ngờ.(Ảnh: Gatefy) 9. Sử dụng VPN: Chọn ứng dụng VPN uy tín từ App Store để bảo vệ thông tin khi dùng Wi-Fi công cộng.(Ảnh: App store) 10. Bật chế độ khóa (Lockdown Mode): Kích hoạt tại Quyền riêng tư & Bảo mật.(Ảnh: Apple Support) 11. Bảo mật ứng dụng Ghi chú: Sử dụng mật khẩu trong Ghi chú.(Ảnh: Lifewire) 12. Hạn chế cài đặt ứng dụng ngoài App Store: Chỉ tải ứng dụng từ App Store để tránh phần mềm độc hại.(Ảnh: Wikipedia) 13. Kích hoạt chế độ "Trạng thái sửa chữa": Bật tính năng này khi bảo hành thiết bị, có trên iOS 17.5 trở lên.(Ảnh: clickbuy) Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng iPhone 16 Pro Max tiền tỷ.

