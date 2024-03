Nữ nhân viên quán karaoke bị bán 20 triệu: Quản lý vi phạm sao?

Ngày 19/3, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt giữ 4 nghi phạm để làm rõ hành vi mua bán một nữ tiếp viên quán karaoke. Trước đó, tối 13/3, khách đến hát có phàn nàn với Huỳnh Minh Hùng (36 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) về việc một nữ nhân viên không chịu uống bia cùng khách. Bực tức nên Hùng đã gọi nữ nhân viên ra nói chuyện, tát vào mặt và gọi điện thoại "bán" cô gái cho Mai Gia Bảo (20 tuổi) với giá 20 triệu đồng. Ngay trong đêm, Bảo rủ Hoàng Trọng Khiên (20 tuổi) và Lê Hồ Nhật Tân (17 tuổi) lên TP Buôn Ma Thuột để đưa nữ tiếp viên về huyện.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của nhóm đối tượng này là vi phạm pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe, nhân phẩm của người khác, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội nên việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với một số đối tượng về tội mua bán người là có căn cứ.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, hành vi mua bán người diễn ra khá nhức nhối ở nhiều địa phương, nhiều thời điểm, đặc biệt là ở các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa và đối với các hoạt động kinh doanh ngành nghề nhạy cảm. Nạn nhân của các vụ mua bán người thường là phụ nữ, trẻ em, những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí như mát xa, quán karaoke hoặc những người dân nhẹ dạ cả tin, ít hiểu biết ở khu vực biên giới. Hành vi mua bán người có thể gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội, trước tiên là xâm phạm đến quyền công dân, xâm phạm đến thân thể, quyền tự do của nạn nhân, sau đó có thể xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, tài sản của nạn nhân, là nguồn cơn của các hành vi bóc lột tình dục, bóc lột sức lao động hoặc lấy bộ phận cơ thể nạn nhân, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hành vi mua bán người có thể diễn ra trong nước để biến nạn nhân trở thành nô lệ tình dục, để bóc lột sức lao động hoặc mua bán người để bán ra nước ngoài, đẩy nạn nhân vào hoàn cảnh sống vô cùng rủi ro, éo le và nguy hiểm. Dưới góc độ pháp lý, mua bán người là hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự. Kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy đối tượng đã bán nạn nhân để lấy số tiền 20.000.000 đồng, coi nạn nhân như một món hàng mà không quan tâm đến mong muốn, cảm xúc và hoàn cảnh mà nạn nhân có thể phải đối mặt án phạt tù cao.

Luật sư Cường phân tích, với hành vi mua bán người như vậy, các đối tượng trong vụ án này phải đối mặt với hình phạt là phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Trường hợp hành vi được xác định là phạm tội nhiều lần hoặc phạm tội có tổ chức thì hình phạt sẽ là 08 năm đến 15 năm tù theo khoản 2 điều 150 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ nhân thân lai lịch của các đối tượng này, làm rõ hành vi phạm tội và đánh giá hậu quả xảy ra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra cũng sẽ mở rộng điều tra để làm rõ ngoài hành vi phạm tội này, các đối tượng còn có hành vi mua bán người nào khác hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.