Đoạn đường 2,1 km giữa Hà Nội thi công gần 20 năm chưa xong

Năm 2002 để giảm bớt lưu lượng phương tiện cho khu vực Linh Đàm, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt dự án đường Vành đai 2,5 với điểm đầu từ góc Đầm Hồng (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) chạy qua khu đô thị Định Công, vắt qua sông Lừ và kết nối với đường Giải Phóng trên địa bàn huyện Thanh Trì (nay là quận Hoàng Mai). Dự án tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Mai làm chủ đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với mức đầu tư tạm tính tại thời điểm 3/7/2012 là hơn 1.289 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2016. Tổng diện tích đất thu hồi 67.125 m2, trong đó riêng quận Hoàng Mai là 54.411 m2 (phường Định Công: 51.333 m2, phường Thịnh Liệt: 7.079 m2). Tương ứng 557 hộ gia đình với đủ loại công trình, nhà ở, đất đai nằm trong diện di dời, nhưng đến nay do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng cũng như bồi thường nên dự án đã chậm tiến độ đến 18 năm. Tuyến đường Đầm Hồng - Giáp Bát, tuyến đường nối từ Khương Trung (Thanh Xuân) đến Giải Phóng (đối diện với đường Kim Đồng hiện nay) chỉ dài 2,1km. Thế nhưng, cho đến nay khâu GPMB dự án vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, chưa nói đến việc hoàn thành theo dự kiến… Theo ghi nhận PV tại hiện trường, mặc dù đã được rải đá răm, tuy nhiên, đoạn nối cầu L3 qua sông Lừ vẫn chưa hoàn thiện xong GPMB, nhiều ngôi nhà vẫn yên vị, hoặc bị phá dỡ dở dang trong diện tích được cho thuộc phần thi công của dự án. Nguyên nhân của thực trạng trên được chỉ ra, do chủ đầu tư dự án không nhận được sự đồng thuận từ người dân, trong đó, vị trí con đường đang thi công khác xa so với bản quy hoạch ban đầu dẫn đến những khúc mắc, bất cập như hiện nay. Đến nay, 18 năm thi công nhưng tuyến đường vẫn ngổn ngang Vật liệu xây dựng, rác thải tập kết ngổn ngang ở đoạn giữa con đường. Nhiều máy móc phục vụ thi công công trình đường Vành đai 2,5 nằm bất động từ lâu không có hề bóng dáng của công nhân thi công. Đoạn đường giữa hoàn thiện trở thành nơi đỗ xe bởi bóng mắt của cây xanh ven đường. Đoạn giữa con đường quây tôn lại để điều tiết phương tiện giao thông đi đường khác. Hàng loạt ki ốt, nhà xưởng mọc bên đường Vành đai 2,5 đoạn qua khu đô thị Định Công. Những ngôi nhà đoạn gần cầu L3 Sông Lừ vẫn chưa được giải phóng mặt bằng, trong khi mặt đường ở đây trải đá dăm làm ảnh hưởng việc đi lại của người dân khó khăn khi trời mưa thì ngập nước, trời nắng thì bụi mịt mù. Mới đây, UBND quận Hoàng Mai đã có phản hồi với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc bức xúc liên quan đến Dự án tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A. UBND quận chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung sau: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai đẩy nhanh tiến độ thi công đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A) đối với những đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng... Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì cùng UBND các phường: Định Công, Thịnh Liệt và các phòng, ban liên quan của Quân đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A) trên địa bàn quận Hoàng Mai. UBND quận tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công để sớm đưa dự án đầu tư xây dựng đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A) trên địa bàn quận Hoàng Mai vào sử dụng. Video: Hà Nội chi gần 700 tỷ đồng xây hầm chui ngầm qua đường Giải Phóng

