Nở rộ đánh bạc công nghệ cao trái phép, kiếm nghìn tỷ dễ ợt

Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến hơn 4.000 tỷ đồng do Võ Văn Hải (SN 1971, trú phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Hải và 11 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “ Đánh bạc”. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, Hải là người quản lý tài khoản Super Master cá độ bóng đá chia thành 10 tài khoản Master, 21 tài khoản Agent, 76 tài khoản member với số điểm giao dịch cá độ bóng đá rất lớn. Các đối tượng trong đường dây trên được phân công, phân cấp cụ thể, phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên và phải là người có uy tín, tin cậy, nhận được sự bảo lãnh thì người chơi mới có thể tham gia đánh bạc. Đáng chú ý, đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc này được các đối tượng tổ chức hoạt động rất tinh vi như sử dụng công nghệ bảo mật, tự động cảnh báo khi cơ quan chức năng theo dõi, các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Zalo, Viber, Facebook... để liên lạc và thông tin. Khi thắng thua, các đối tượng chuyển tiền qua các tài khoản của ngân hàng không chính chủ nhằm che dấu hoạt động phạm tội, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng Công an. Trước đó, ngày 13/10, Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn, với tổng số tiền cá cược hơn 10.000 tỷ đồng do Bùi Mạnh Trí (SN 1985, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) cầm đầu. Đường dây cờ bạc này không chỉ hoạt động ở Đà Nẵng, mà còn “vươn vòi” ra một số tỉnh lân cận. Trí và các đối tượng cầm đầu đường dây này thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng. Cơ quan công an xác định đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng từ tháng 5/2020 đến tháng 10 là hơn 6.250 tỷ đồng. Ngày 21/9/2020, các đơn vị phối hợp thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng, bắt 6 đối tượng, triệu tập 30 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều vật chứng. Qua đấu tranh, có hơn 30 đối tượng tham gia, với tổng số tiền các đối tượng sử dụng cho việc đánh bạc qua mạng từ tháng 7/2020 đến nay là hơn 1.000 tỷ đồng. Tháng 5/2020, C02 Bộ công an đã triệt đường dây đánh bạc công nghệ qua mạng 20000 tỷ đồng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước do hai đối tượng Nguyễn Thị Hương Ly (29 tuổi, trú P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đức Mạnh (24 tuổi, trú xã Cự Khê, H.Thanh Oai, Hà Nội) cầm đầu. Liên quan đường dây này, một cán bộ công an cho biết, việc tổ chức đánh bạc đã thu về cho các đối tượng rất nhiều tiền. Ly dùng tiền này để mua nhà, ô tô hạng sang; thường xuyên đi du lịch và xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi. Riêng các con bạc, một số người khai phải bán nhà, phá sản vì đánh bạc, có con bạc thua gần 7 tỷ đồng. Tháng 7/2020, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã triệt xóa đường dây đánh bạc trên mạng internet với số tiền lên đến trên 20.000 tỷ đồng do vợ chồng Lê Tuấn Vinh, Trần Thị Nhân trú tại huyện Khoái Châu và hai anh em ruột Hoàng Văn Tân và Hoàng Văn Nhâm cầm đầu. 20 đối tượng đã bị bắt giữ liên quan đường dây này đến từ Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Nghệ An và Bắc Giang. Một số vụ việc điển hình trên cho thấy, với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều đối tượng dễ dàng thiết lập các game trò chơi trực tuyến trá hình nhằm tạo ra các "sới bạc" trên mạng. Do tính chất "cơ động", có thể chơi mọi lúc, mọi nơi chỉ bằng một chiếc máy tính hoặc điện thoại di động có kết nối internet, các "sới bạc" trực tuyến luôn thu hút đông đảo "con bạc" trên khắp cả nước. Số tiền mang lại cho các đối tượng lên đến hàng nghìn tỷ đồng nên dù nhiều đường dây bị triệt phá, nhiều đối tượng đã bị bắt, khởi tố và truy tố nhưng các đối tượng khác vẫn như “thiêu thân” lao vào. Để phòng ngừa hiệu quả nạn cờ bạc công nghệ cao, người dân cần tự ý thức rằng, đánh bạc trực tuyến cũng là hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại kinh tế của bản thân, gia đình và gây hệ lụy xấu cho xã hội. Đồng thời, lực lượng công an cần tiếp tục tang cường đấu tranh xử lý nghiêm tệ nạn cờ bạc dưới mọi hình thức, góp phần giữ vững an ninh trật tự. >>> Mời độc giả xem thêm video Phát hiện gần 400.000 tài khoản đánh bạc qua mạng. Nguồn: VTV24

