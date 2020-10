Thủ đoạn, phương tiện của trùm đường dây đánh bạc 10.000 tỷ Đà Nẵng?

Ngày 15/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục xét hỏi đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất từ trước đến nay, tổng số tiền cá cược thể hiện là hơn 10.000 tỷ đồng. Đường dây đánh bạc này do Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu và có 4 người chính phụ trách kỹ thuật, đảo con mạng, cung cấp cho các đại lý... Từ những người chính đi đến các con bạc có trên 50 đầu mối.

Trí đã liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supper Master với trị giá mỗi tài khoản nhiều triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, các cược trực tuyến.

Từ các tài khoản nói trên, Trí phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt "đại lý". Các "đại lý" này trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn tài khoản con cung cấp cho những người tham gia đánh bạc.

Công an lấy lời khai các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Qua đấu tranh, các đối tượng vi phạm thừa nhận, đường dây cờ bạc qua mạng do Trí tổ chức có quy mô rất lớn, "vươn vòi" từ trung tâm TP ra đến vùng ven và một số tỉnh lân cận. Trí và các đối tượng cầm đầu đường dây thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng.

Bước đầu, xác định đường dây đánh bạc trên 10.000 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng từ tháng 5/2020 đến nay là trên 6.250 tỷ đồng.

Theo Cơ quan Công an, Trí và các đối tượng có liên quan sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan Công an. Riêng Trí là chủ một doanh nghiệp mở nhiều nhà hàng, quán bar ở các vị trí đắc địa. Đó cũng là nơi các đối tượng cầm đầu làm nơi giao dịch, che giấu hoạt động tội phạm, đồng thời dùng hoạt động kinh doanh làm bình phong cho mục đích rửa tiền. Hoạt động đánh bạc luôn kéo theo cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, khiến bao gia đình tan cửa nát nhà, gây mất an ninh trật tự và ổn định tại địa phương.

Hiện vụ đường dây đánh bạc 10.000 tỷ Đà Nẵng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng