Nổ mìn thi công đường vào di tích Yên Tử và Ngọa Vân làm nứt tường, thủng nhà dân

Nổ mìn phá đá làm đường làm nứt nhà, thủng mái tôn, vỡ vật dụng gia đình



Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trú tại tổ 3 (khu 2, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) bức xúc phản ánh việc, quá trình triển khai thi công dự án tuyến đường hành hương vào khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử và khu di tích Ngọa Vân, các đơn vị thi công đã nổ mìn ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân.

Ghi nhận của PV Kiến Thức, các đơn vị thi công khi triển khai thực hiện dự án tuyến đường hành hương vào khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử và khu di tích Ngọa Vân đã phải nổ mìn phá đá do địa hình đồi núi phức tạp. Tuy nhiên, trong quá trình nổ mìn đã khiến đá rơi văng làm ảnh hưởng đến nhiều hộ dân ở khu vực tổ 3 khu 2 phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí. Hàng chục ngôi nhà có hiện tượng bị nứt tường, nhiều mái nhà bị đá xuyên thủng, thậm chí đá rơi làm hư hỏng nhiều vật dụng trong nhà các hộ dân.

Nhà dân bị nứt tường.

Ông Nguyễn Văn Th. (tại Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, các hộ dân luôn tạo điều kiện để thành phố thực hiện công tác giải phóng cũng như thi công tuyến đường. Tuy nhiên, việc nổ mìn không đảm bảo an toàn để đá rơi văng làm hư hỏng nhà dân thì khó có thể chấp nhận được. “Bởi tài sản hư hỏng có thể đền bù, sửa chữa được nhưng không may đá văng vào người thì hậu quả thật khôn lường. Vì vậy đề nghị chủ đầu tư và bên thi công cần phải xem xét lại nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản và đồ đạc, tính mạng của người dân”, ông Th. cho biết.

Trước thực trạng trên, nhiều người dân đã phản ánh lên các cấp chính quyền thành phố Uông Bí. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, UBND thành phố Uông Bí đã cử người vào hiện trường, kiểm tra công tác an toàn của đơn vị nổ mìn, đồng thời nhanh chóng kiểm đếm toàn bộ số nhà dân bị thiệt hại do vụ nổ mìn, xây dựng phương án đền bù.

Đá rơi vào trong nhà làm vỡ bàn kính.

Đơn vị thi công phải chấn chỉnh, cán bộ giám sát bị kiểm điểm

Trao đổi với PV Kiến Thức sáng ngày 1/4, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí – ông Nguyễn Mạnh Hà xác nhận, trong quá trình thi công tuyến đường hành hương vào khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử và khu di tích Ngọa Vân (đoạn qua tổ 3 khu 2 phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh), đơn vị thi công đã nổ mìn làm ảnh hưởng đến một số hộ dân.

“Ngay khi nhận được thông tin trên, UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan xuống hiện trường, xác minh, kiểm đếm đền bù cho các hộ dân. Đồng thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với các đơn vị thi công”, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn cho biết, quá trình xác minh, chính quyền địa phương đã kiểm đếm số hộ bị thiệt hại, trong đó có 20 hộ bị nứt tường, nứt nhà, 10 hộ bị hư hỏng mái tôn, vật dụng gia đình.

“Ngày 31/3, đơn vị thi công đã đền bù hơn trăm triệu với những hộ bị đá làm thủng mái tôn, vật dụng trong nhà. Đối với 20 hộ bị nứt nhà, phải mời đơn vị có chuyên môn đến xác định nguyên nhân nên sẽ triển khai đền bù sau. Về trách nhiệm của phường, chúng tôi đã làm hết trách nhiệm. Ban Quản lý Đầu tư xây dựng TP. Uông Bí phải yêu cầu các đơn vị thi công phải thực hiện theo đúng quy trình và đảm bảo an toàn. Nếu tiếp tục nổ mìn phải có biện pháp cụ thể tránh tình trạng như vừa xảy ra”, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết.

Mái tôn một hộ dân bị đá rơi thủng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng TP Uông Bí cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng TP Uông Bí đã cử người vào hiện trường, kiểm tra công tác an toàn của đơn vị nổ mìn, thực hiện công tác kiểm tra và tổng hợp toàn bộ số nhà bị thiệt hại do vụ nổ mìn và phối hợp với đơn vị thì công khắc phục hậu quả ngay những nhà bị thiệt hại như vỡ ngói, thủng mái.

“Sáng nay (1/4), chúng tôi đã họp và chỉ đạo cán bộ giám sát của Ban phải viết bản kiểm điểm liên quan vụ việc này”, ông Nguyễn Văn Hùng thông tin.

Một chiêc máy giặt bị hư hỏng do đá rơi trúng.

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, đơn vị thi công tuyến đường trên gồm 4 nhà thầu: Công ty Thành Minh (tại Đông Mai, Quảng Yên), Công ty Toàn Thắng (thành phố Hạ Long), Công ty Tiến Đạt (thị xã Đông Triều) và công ty Thanh Thảo (thành phố Uông Bí). Các đơn vị liên danh thầu trên đã hợp đồng và thuê một đơn vị thuộc Tổng công ty Đông Bắc có đủ năng lực chuyên môn về bắn mìn phá đá, trước khi tiến hành nổ đã thông báo cho nhân dân tại khu vực thông qua tổ dân phố và loa phát thanh của phường. Tuy nhiên quá trình nổ mìn đã ảnh hưởng đến các hộ dân.

PV Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc trên...