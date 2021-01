Những vụ triệt phá ma túy khủng năm 2020

Phát hiện hơn 660 kg cần sa vận chuyển bằng đường biển: Ngày 21/12, quá trình hạ vỏ container ở bãi Chân Thật (khu Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng) đã “phát lộ” một lượng lớn cần sa giấu ở vách hậu trong container. Lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra kỹ thuật và thực hiện khám xét khẩn cấp container trên, kết quả phát hiện container có 2 vách hậu. Đáng chú ý, bên trong vách hậu có chứa 665,2 kg cần sa, được ép đóng thành bánh. Xe bán tải chở 240 kg ma túy các loại tại Nghệ An: Khoảng 6h ngày 8/12, xe bán tải mang BKS 37C-280.25 di chuyển trên Quốc lộ 7 đến xã Tam Đình (Tương Dương, Nghệ An) đã bị lực lượng chức năng bao vây, khống chế. Thời điểm này, trên xe có 4 đối tượng. Do bất ngờ nên các đối tượng trên xe không kịp trở tay. Kiểm tra trên xe bán tải, công an phát hiện có chở 8 bì xác rắn bên trong chứa 150 bánh chất bột trắng nghi là heroin (có tổng khối lượng 64,1 kg) và 126 gói chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp (tổng khối lượng khoảng 175,8 kg). Hơn 230 kg ma túy giấu trong tượng gỗ từ Lào về Việt Nam: Khoảng 19h ngày 8/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với các lực lượng chức năng khác đã triệt phá một chuyên án ma túy lớn với thủ đoạn tinh vi. qua hệ thống máy soi chiếu hành lý của cơ quan hải quan, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hà (sinh năm 1976, trú Hương Sơn, Hà Tĩnh) khi đang vận chuyển 98 kg ma túy được cất giấu trong 5 pho tượng gỗ, có cài định vị. Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 10/9 tại TPHCM, các lực lượng chức năng bắt giữ 6 đối tượng, 19 bánh heroin, 22,5 kg ma túy tổng hợp các loại. Cùng ngày, tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an Lào bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 110 kg ma túy tổng hợp các loại cũng được cất giấu trong 6 pho tượng gỗ. 2 đối tượng vận chuyển 200 kg ma túy đá: Khoảng 12h15 ngày 20/7, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hành chính ô tô BKS 29A-051.28 lưu thông theo hướng từ tỉnh Gia Lai về Đắk Lắk có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. 2 đối tượng là: Nhia Hơ (SN 1993, quốc tịch Lào) là người điều khiển ô tô BKS 29A-051.28 chở theo đối tượng Vừ Bá Tếnh (SN 1996, trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 8 bao tải được giấu trong cốp xe và băng ghế sau của xe, trong mỗi bao có 25 gói với tổng trọng lượng 200 kg ma tuý đá. Hơn 400 kg ma túy đá trong đường dây vận chuyển ma túy “khủng” tại Lạng Sơn: Ngày 13/3, tại huyện Cao Lộc, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã bắt đối tượng Lộc Văn Cát, sinh năm 1988, trú tại huyện Cao Lộc đang vận chuyển ma túy qua biên giới sang Trung Quốc tiêu thụ bằng ô tô. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 246 kg chất tinh thể màu trắng (được xác định là ma túy tổng hợp dạng đá). (Ảnh minh họa). Mở rộng điều tra, trong hai ngày 19 và 20/3, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ thêm 3 đối tượng để điều tra hành vi liên quan đến vụ án vận chuyển ma túy qua biên giới sang Trung Quốc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thu giữ thêm 200 kg ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều vật chứng có liên quan. >>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

