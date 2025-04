Trùm giang hồ Tuấn “lay” và những cuộc thanh toán đẫm máu

Tuấn "lay" tên thật là Phan Đình Tuấn (SN 1971) trong một gia đình có 3 anh em ở khối 1, phường Đội Cung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong những trận đánh nhau của lũ trẻ con, Tuấn lúc nào cũng dành phần thắng dù cơ thể bị bầm đòn, loang lổ máu. Từ những trận đánh đó, Tuấn được lũ trẻ tôn là “đại ca”. Cảm giác được nhờ vả, kính nể đã làm Tuấn lạc lối khi muốn thể hiện bản lĩnh, uy quyền bằng sức mạnh cơ bắp. Lớn hơn một chút nữa, Tuấn bỏ học giao du với những đối tượng hình sự và bắt đầu phạm pháp để lấy tiền sinh sống. Do từ nhỏ đã bị nói lắp nên giới giang hồ đặt cho Tuấn biệt danh Tuấn “lay”. Khoảng 18 tuổi, Tuấn “lay” được một đàn anh trong giới giang hồ thành Vinh dung nạp. Hàng ngày, Tuấn chỉ đạo nhóm đàn em đi móc túi, trộm cắp, đánh bạc, khi có tranh chấp với băng nhóm khác là Tuấn vác đao đi xử lý. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Năm 1992, “đại ca” của Tuấn “lay” xộ khám, băng nhóm này nghiễm nhiên do Tuấn làm chủ. Để tạo số má trong giới giang hồ, Tuấn “lay” quyết định làm một trận sống mái với băng Hùng “búa”, băng nhóm mạnh nhất thành Vinh thời bấy giờ. Sau khi tung tin khiêu chiến, Tuấn “lay” một mình một đao đến thẳng sào huyệt của băng Hùng “búa”. Thấy Tuấn đến một mình, Hùng “búa” tỏ ra coi thường nên không đề phòng. Bất ngờ, Tuấn “lay” vung đao nhè mặt Hùng “búa” bổ xuống, Hùng “búa” ngã ngửa tránh đao nhưng cũng dính vết chém ngang mặt. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tuấn “lay” tiếp tục vung dao chém những tên khác để dằn mặt rồi bỏ chạy. Sau khi trấn tĩnh, Hùng “búa” chỉ huy toàn bộ quân đuổi theo. Khi đến một con phố nhỏ, Tuấn “lay” dừng lại, nhóm của Tuấn đổ ra bịt hậu quây nhóm của Hùng “búa” lại và đâm chém loạn xạ. Nhóm của Hùng “búa” tan tác bỏ chạy. Sau trận này, tên tuổi Tuấn “lay” nổi như cồn trong giới giang hồ, nhưng Tuấn cũng phải đi “bóc lịch” 5 năm về tội cố ý gây thương tích. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Mãn hạn tù, Tuấn “lay” tiếp tục trở lại giang hồ và nhanh chóng quy tập hàng chục đối tượng bất hảo chuyên đi đòi nợ thuê, bảo kê, cho vay nặng lãi, cờ bạc, lô đề… Rất nhanh chóng, Tuấn “lay” xưng vương trong giới giang hồ thành Vinh sau khi trấn áp hết những băng nhóm khác. Năm 2000, Tuấn “lay” tiếp tục vào tù khi dùng súng bắn nhau trong vụ tranh chấp với băng nhóm khác trên địa bàn huyện Nghi Lộc. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Năm 2003, Tuấn “lay” ra tù và cưới vợ, hắn còn đưa mẹ già về sinh sống nên ai cũng nghĩ hắn đã hối cải. Tuy nhiên, Tuấn “lay” đã khôn ngoan hơn khi ngồi nhà chỉ việc cho đàn em, bản thân ít khi đụng đến đao búa để tránh bị pháp luật sờ gáy. Lúc đó, ở thành Vinh, vũ trường, karaoke, massage mọc lên như nấm. Các băng giang hồ luôn tranh giành “thị trường” béo bở này, trong đó nổi lên là băng nhóm do Nguyễn Ngọc Lương (Lương “liễu”) cầm đầu. Lương luôn tuyên bố sẽ lấy máu Tuấn “lay” để đoạt ngôi vương trong giới giang hồ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một lần, Tuấn “lay” cùng đàn em sang Khách sạn Lam Kiều ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh thì được tin Lương “liễu” đang cho quân lùng sục quyết lấy máu mình trong đêm nay, thậm chí cho cả một nhóm đàn em túc trực trước nhà Tuấn “lay” quyết không cho về nhà. Máu nóng bốc lên, Tuấn “lay” cử đàn em về dò la tin tức, còn mình thì mượn xe môtô Harley 750 phân khối của ông chủ Khách sạn Lam Kiều trở về Vinh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thấy Tuấn “lay” đến, Lương “liễu” vác dao xông vào chém thì bị Tuấn rút súng bắn xuyên đùi. Thấy Lương “liễu” rên la dưới đường, Tuấn “lay” tiến đến bồi thêm phát đạn nữa vào người rồi dùng chân lật người Lương “liễu” xem đã chết chưa sau đó mới lên xe phi thẳng. Đám đàn em Lương “liễu” lúc đó có cả chục đối tượng nhưng nhìn cảnh Tuấn “lay” lạnh lùng nổ súng, không ai dám động thủ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Giết Lương “liễu” xong, Tuấn “lay” huy động đàn em gom góp được khá nhiều tiền để bỏ trốn. Sau khi trốn sang Trung Quốc, Tuấn nhờ làm giả giấy tờ nhập cảnh vào Australia rồi bay sang Pháp, tiếp tục vượt biển vào Anh. Tuy nhiên, khi ở Anh, Tuấn “lay” bị cảnh sát bắt bởi hút thuốc nơi công cộng và sớm phát hiện Tuấn nhập cảnh trái phép nên cho vào trại chờ ngày hồi hương và sau đó bị bắt giữ theo đúng thông lệ quốc tế. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 21/5/2008, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa Tuấn “lay” ra xét xử với hai tội danh “Giết người” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép” và tuyên án 10 năm tù. Năm 2013, Tuấn “lay” ra trại và được giới giang hồ đất Nghệ đón về. Với “uy tín” vốn có nên Tuấn “lay” sớm tập hợp được hàng chục đàn em và quyết định thành lập đường dây buôn bán ma túy từ Nghệ An, Hà Tĩnh vào TP HCM. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 15/7/2014 đường dây ma túy này đã bị triệt xóa. Khi đối tượng vận chuyển hàng bị bắt tại tỉnh Bình Thuận vào 0h ngày 15/7/2014, Tuấn “lay” vẫn không hề hay biết mà bình thản ngồi ăn đêm với vài đệ tử trên đường Phan Chu Trinh, TP Vinh. Lúc này hai khẩu súng ngắn vẫn được Tuấn “lay” dắt trong người. Tại cơ quan điều tra, Tuấn “lay” đã nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội. Sau này, Tuấn "lay" với tội lỗi của mình gây ra đã phải nhận án tử hình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng: Hé lộ chân tướng giang hồ Cường “quắt”

