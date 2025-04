Quét laser tiên tiến, rùng mình phát hiện “tứ giác ma” giữa rừng sâu

Một nhóm nhà khoa học tại Romania vừa có phát hiện chấn động về một cấu trúc phòng thủ cổ xưa, được gọi là “ tứ giác ma,” ẩn mình trong rừng rậm Neamț. Sử dụng công nghệ quét laser LiDAR tiên tiến, họ đã xác định cấu trúc này có niên đại khoảng 5.000 năm, thuộc mạng lưới định cư kiên cố kéo dài từ Neamț đến khu vực Subcarpathian của Moldova. (Ảnh: heritagedaily) Công nghệ LiDAR không chỉ tái hiện chính xác địa hình 3D mà còn xuyên qua lớp thảm thực vật dày đặc để hé lộ các chi tiết ẩn giấu. Cấu trúc được xây dựng trên các điểm cao chiến lược, với hào và gò đất bao quanh, minh chứng cho trình độ kỹ thuật phòng thủ vượt trội của người xưa. (Ảnh: The Jerusalem Post) Ngoài ra, công nghệ này còn được sử dụng để khảo sát các di tích khác, như Thành Neamț từ thế kỷ 14, và phát hiện các con mương dài hàng trăm mét, cho thấy sự phát triển liên tục của nền văn minh cổ đại qua các thời kỳ từ đồ đá mới đến đồ đồng. Đây được xem là một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất tại Romania. (Ảnh: Arkeonews) LiDAR (Light Detection and Ranging) là một công nghệ tiên tiến sử dụng tia laser để đo khoảng cách và tạo ra các mô hình 3D chi tiết của môi trường xung quanh. Công nghệ này đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực, từ tự động hóa đến khảo sát địa hình. (Ảnh: Scout Aerial) LiDAR hoạt động bằng cách phát ra các xung laser và đo thời gian phản hồi khi các xung này phản xạ lại từ các vật thể. Khoảng cách được tính toán dựa trên tốc độ ánh sáng và thời gian phản hồi, từ đó tạo ra các điểm dữ liệu 3D chi tiết. Công nghệ LiDAR đã cách mạng hóa lĩnh vực khảo cổ học, mang lại những phương pháp mới để khám phá và bảo tồn các di tích cổ. (Ảnh: Newport) LiDAR hoạt động bằng cách phát ra các xung laser và đo thời gian phản hồi khi các xung này phản xạ lại từ các vật thể. Khoảng cách được tính toán dựa trên tốc độ ánh sáng và thời gian phản hồi, từ đó tạo ra các điểm dữ liệu 3D chi tiết. Công nghệ LiDAR đã cách mạng hóa lĩnh vực khảo cổ học, mang lại những phương pháp mới để khám phá và bảo tồn các di tích cổ. (Ảnh: Newport) Công nghệ này cho phép tạo ra các bản đồ địa hình chi tiết của các khu vực khảo cổ, giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cấu trúc và bố trí của các di tích cổ. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc lập kế hoạch khai quật và bảo tồn. (Ảnh: National Geographic Education) LiDAR giúp khảo sát các khu vực rộng lớn một cách nhanh chóng và chính xác, tiết kiệm thời gian và nguồn lực so với các phương pháp truyền thống. Dữ liệu LiDAR có thể được thu thập từ máy bay hoặc drone, cho phép khảo sát các khu vực khó tiếp cận. (Ảnh: Physics Magazine) Dữ liệu LiDAR có thể được kết hợp với các công nghệ khác như Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) để tạo ra các mô hình kỹ thuật số toàn diện về các địa điểm khảo cổ. Điều này hỗ trợ việc bảo tồn và giải thích di sản văn hóa một cách hiệu quả hơn. (Ảnh: GIM International) Công nghệ LiDAR không chỉ giúp chúng ta khám phá những bí ẩn của quá khứ mà còn mở ra những cơ hội mới trong việc bảo tồn và hiểu rõ hơn về các nền văn minh cổ xưa. (Ảnh: WordPress) Mời quý độc giả xem thêm video: TCL giới thiệu máy lạnh tự làm sach, đầy ắp công nghệ chưa tới 10 triệu.

