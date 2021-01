Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc trong năm 2020

Đi họp lớp gặp tai nạn gần Phong Nha, 15 người chết: Khoảng 9h50 ngày 26/7, tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, xe khách loại 45 chỗ BKS 73B-009.25 do tài xế Hoàng Trung Toản (SN 1993, trú tại thị xã Ba Đồn) cầm lái đang đi trên đường thì bị lật nghiêng. Vụ tai nạn làm 15 người chết, 25 người bị thương. Chiếc xe khách bị lật chở đoàn cựu học sinh Trường THPT Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tham gia kỷ niệm 30 năm ngày ra trường, đây là lứa học sinh năm 1973. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra tỉnh Quảng Bình đã điều động nhiều lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn các nạn nhân trong vụ lật xe thảm khốc. Những người trên xe cho biết khi xe đang xuống dốc thì có dấu hiệu đứt phanh nên sau đó lật qua phía taluy dương. Tốc độ của xe bị nạn tại thời điểm bị tai nạn được xác định là 32km/h. Xe khách đấu đầu xe tải trong đêm làm 8 người chết ở Bình Thuận: Khoảng 1h20 ngày 21/7, chiếc xe khách loại 16 chỗ BKS 86B-010.87 lưu thông trên QL1 từ Bình Thuận đi TP.HCM, đến Km1.767 (thuộc xã Tân Đức, H.Hàm Tân) thì tông trực diện vào ô tô tải BKS 79N-0315 do Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ Khánh Hòa) lái chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến chiếc xe khách văng sang bên kia đường, quay đầu xe lại và biến dạng hoàn toàn; xe tải đầu móp nát. Hậu quả làm 8 người chết và 7 người bị thương. Tài xế xe 16 chỗ sử dụng giấy phép lái xe chưa đủ điều kiện để điều khiển loại xe khách 16 chỗ ngồi và đã lấn đường, đi không đúng phần đường. Xe khách lao xuống vực, 6 người tử vong: Khoảng 4h10 ngày 11/7, xe ô tô BKS 36B-022.32 (loại xe giường nằm 48 chỗ) do tài xế Mai Hải Nam (39 tuổi, trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái xuất phát từ Thanh Hóa đi Đắk Lắk. Khi đi tới đèo Ngọc Vin, thuộc địa phận xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), xe khách lao xuống vực sâu hơn 30m. Vụ tai nạn khiến 6 người chết tại chỗ, 32 người bị thương. Nguyên nhân do lái xe thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện, không thông thuộc địa hình dẫn đến vụ tai nạn. Xe tải lao vào chợ khiến 5 người chết ở Đắk Nông: Khoảng 6h sáng 13/6, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ xã Ðắk R’La, huyện Ðắk Mil (còn gọi là chợ 312) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Lái xe Ngô Văn Bền điều khiển xe tải BKS 69C - 051.59, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Ðắk Nông - Ðắk Lắk. Ðến khu vực chợ 312, lái xe Bền đạp phanh nhưng phanh mất hiệu lực nên cố tình cho xe tông vào xe container và hai xe tải cùng chiều với mục đích giảm tốc độ. Tuy nhiên, hành vi này khiến hai chiếc xe tải mất phanh lao lên vỉa hè, gây tai nạn thảm khốc khiến 6 người chết, 5 người bị thương nặng. Xe tải chở đất lật trúng xe con, 3 người tử vong tại chỗ: Khoảng 10h30 ngày 4/6, chiếc xe tải chở đất, biển số 36C - 171.15 chạy trên đường Nghi Sơn – Sao Vàng (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Khi đến ngã tư Vân Sơn (địa phận xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn), chiếc xe bị lật nghiêng và đè lên chiến ô tô con nhãn hiệu Toyota, biển số 36A-468.94. Tại hiện trường vụ tai nạn toàn bộ phần thùng xe tải đang chở đất đè lên chiếc ô tô con nên chiếc xe con bị bẹp dúm. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân tập trung đến giải cứu những người mắc kẹt trong ô tô con. Thời điểm này, trên ô tô con đang có 4 người thì 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. >>> Xem thêm video: Tai nạn giao thông - nỗi đau còn đó!. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

