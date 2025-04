Ford Ranger Super Duty 2026 - "ngựa thồ" kéo, chở hàng vượt trội

Ford Ranger Super Duty 2026 mới đã chính thức ra mắt, đây là phiên bản nâng cấp của mẫu xe bán tải một tấn bán chạy nhất của hãng với khả năng vận hành ngang ngửa F-150. Ford Ranger Super Duty được gia cố gầm xe cao hơn, vững chắc hơn so với mẫu xe thông thường. Hệ thống treo, phanh và khung bảo vệ gầm xe cũng đã được điều chỉnh để phù hợp với khả năng tải nặng hơn của Super Duty. Mặc dù Ford vẫn chưa công bố thông tin chi tiết, nhưng bán tải Ford Ranger Super Duty có chiều rộng tương đương với Raptor (2.028mm). Xe cũng cao hơn và dài hơn Raptor (cao 1.926mm và dài 5.380mm). So với các biến thể Ranger khác, Super Duty có một số điểm nhận dạng rất dễ nhận biết. Theo đó, ở khu vực đầu xe, lưới tản nhiệt và cản trước đều được làm lại để bền chắc hơn, ca-pô phía trên có thêm tem với dòng chữ “Super Duty”. Ở những vị trí khác, Ranger Super Duty được trang bị tiêu chuẩn ống thở tùy chỉnh, giúp đảm bảo xe có thể vượt qua vùng nước sâu mà không gặp vấn đề gì. Ngoài ra xe còn có gương chiếu hậu lớn. Ford Ranger Super Duty được trang bị mâm xe 18 inch 8 ốc bao bởi lốp địa hình 33 inch. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể tích bình nhiên liệu lớn hơn, đạt 130 lít cho phép xe vận hành với quãng đường hơn 1.000 km. Nhưng có lẽ điều đáng nói nhất về Ranger Super Duty là khả năng kéo lên đến 4.500 kg, trong khi các phiên bản khác chỉ có sức kéo tối đa 3.500 kg. Ngoài ra, trọng tải xe tối đa (GVM) cũng tăng từ 3.060-3.350 kg tùy phiên bản lên 4.500 kg trên bản Super Duty. Cuối cùng, tổng trọng lượng tải - kéo kết hợp (GCM) của xe tăng từ 6.400 lên 8.000 kg. Được coi là xe bán tải chuyên dụng, Ranger Super Duty còn có cân ở mỗi góc, cho phép người dùng xác định xem có chở quá tải hay không thông qua hệ thống thông tin giải trí Sync của Ford. Ngoài ra xe còn có hệ thống móc kéo thông minh, có thể cho người lái xe biết trọng lượng liệu có đạt tiêu chuẩn đè lên thanh kéo hay không, trong trường hợp họ cần chuyển tải để kéo xe an toàn hơn. Ford vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về hệ thống truyền động của Ranger Super Duty, chỉ biết rằng xe sử dụng máy dầu V6 3.0L. Dưới nắp ca-pô của Ranger hiện tại, động cơ này sản sinh công suất 247 mã lực/600 Nm. Ranger Super Duty cũng được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Ford tuyên bố rằng họ đã thực hiện những thay đổi về phần cứng đối với động cơ V6 để cải thiện độ tin cậy, vì các phiên bản trước đó có thể bị quá nhiệt và rò rỉ. Xe cũng sẽ được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến có trên Ranger, bao gồm: phanh khẩn cấp tự động (AEB), kiểm soát hành trình thích ứng, màn hình quan sát xung quanh và phát hiện điểm mù... Mức giá xe Ford Ranger Super Duty 2026 hiện chưa công bố. Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Ford Ranger Super Duty 2026.

