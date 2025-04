Nhà cai trị thành công nhất Tam quốc: Tào Tháo, Lưu Bị kém xa

Tôn Quyền (182 - 252), tự Trọng Mưu, thụy hiệu Ngô Thái Tổ hay Ngô Đại Đế. Ông là người Phú Xuân, Ngô Quận (nay là Phú Dương, Chiết Giang, Trung Quốc). Là nhà chính trị, quân sự xuất sắc thời Tam quốc, Tôn Quyền cùng với Tào Tháo và Lưu Bị hình thành thế chân vạc. Tôn Quyền, Tào Tháo và Lưu Bị là những người đứng đầu 3 tập đoàn chính trị lớn khi đó là Đông Ngô, Tào Ngụy và Thục Hán. Những tập đoàn chính trị này áp chế lẫn nhau và 3 người đứng đầu đều mang trong mình tham vọng thống nhất thiên hạ. Nhiều sử gia nhận định so với Tào Tháo và Lưu Bị, Tôn Quyền là nhà cai trị thành công nhất thời Tam quốc. Ông nắm giữ nhiều kỷ lục khiến 2 đối thủ của ông không ai có thể vượt qua. Theo sử sách, Tôn Quyền sống thọ nhất so với Tào Tháo, Lưu Bị. Hoàng đế của nhà Đông Ngô qua đời năm 71 tuổi. Ông cũng là vị vua có thời gian cầm quyền Đông Ngô dài nhất khi tại vị 52 năm. Thêm nữa, Tôn Quyền là nhà vua duy nhất trong hơn 300 hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc được gọi là "thiên cổ đại đế". Sỡ dĩ ông có danh xưng này là bởi sau khi qua đời năm 252, Tôn Quyền được truy phong thụy hiệu Ngô thái tổ Đại hoàng đế. Nhờ vậy, ông trở thành "Đại hoàng đế" duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tôn Quyền còn được đánh giá cao khi là người thông minh, giỏi mưu lược, có khả năng nhìn xa trông rộng, biết nắm bắt để thay đổi theo thời cuộc và đặc biệt là sử dụng nhân tài. Nhờ đó, Tôn Quyền từng bước thực hiện giấc mộng đế vương và trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn thời Tam quốc. Tài năng chính trị của Tôn Quyền thậm chí khiến Tào Tháo cũng phải thán phục. “Hổ phụ sinh lân nhi, sinh con nên như Tôn Trọng Mưu”, Tào Tháo nhận xét về Tôn Quyền. Tào Tháo nói câu này khi đối đầu với Tôn Quyền ở Hợp Phì và không khỏi ấn tượng trước tài bày binh bố trận của đối thủ. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

Tôn Quyền (182 - 252), tự Trọng Mưu, thụy hiệu Ngô Thái Tổ hay Ngô Đại Đế. Ông là người Phú Xuân, Ngô Quận (nay là Phú Dương, Chiết Giang, Trung Quốc). Là nhà chính trị, quân sự xuất sắc thời Tam quốc, Tôn Quyền cùng với Tào Tháo và Lưu Bị hình thành thế chân vạc. Tôn Quyền, Tào Tháo và Lưu Bị là những người đứng đầu 3 tập đoàn chính trị lớn khi đó là Đông Ngô, Tào Ngụy và Thục Hán. Những tập đoàn chính trị này áp chế lẫn nhau và 3 người đứng đầu đều mang trong mình tham vọng thống nhất thiên hạ. Nhiều sử gia nhận định so với Tào Tháo và Lưu Bị, Tôn Quyền là nhà cai trị thành công nhất thời Tam quốc. Ông nắm giữ nhiều kỷ lục khiến 2 đối thủ của ông không ai có thể vượt qua. Theo sử sách, Tôn Quyền sống thọ nhất so với Tào Tháo, Lưu Bị. Hoàng đế của nhà Đông Ngô qua đời năm 71 tuổi. Ông cũng là vị vua có thời gian cầm quyền Đông Ngô dài nhất khi tại vị 52 năm. Thêm nữa, Tôn Quyền là nhà vua duy nhất trong hơn 300 hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc được gọi là "thiên cổ đại đế". Sỡ dĩ ông có danh xưng này là bởi sau khi qua đời năm 252, Tôn Quyền được truy phong thụy hiệu Ngô thái tổ Đại hoàng đế. Nhờ vậy, ông trở thành "Đại hoàng đế" duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tôn Quyền còn được đánh giá cao khi là người thông minh, giỏi mưu lược, có khả năng nhìn xa trông rộng, biết nắm bắt để thay đổi theo thời cuộc và đặc biệt là sử dụng nhân tài. Nhờ đó, Tôn Quyền từng bước thực hiện giấc mộng đế vương và trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn thời Tam quốc. Tài năng chính trị của Tôn Quyền thậm chí khiến Tào Tháo cũng phải thán phục. “Hổ phụ sinh lân nhi, sinh con nên như Tôn Trọng Mưu”, Tào Tháo nhận xét về Tôn Quyền. Tào Tháo nói câu này khi đối đầu với Tôn Quyền ở Hợp Phì và không khỏi ấn tượng trước tài bày binh bố trận của đối thủ. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.