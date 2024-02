Những vụ học viên cai nghiện trốn trại gây xôn xao

Hơn 190 người phá cửa, trốn trại cai nghiện: Ngày 25/2, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng cho biết, lực lượng chức năng đã bắt lại được khoảng 80 học viên, 4 người được gia đình tự đưa đến trung tâm bàn giao. Công an đang truy bắt những người còn lại. Lúc xảy ra sự việc, cơ sở cai nghiện có tổng cộng 419 học viên, đa số là nam. Theo một nhân viên ở cơ sở này, nhiều học viên đã chạy ùa ra cổng cơ sở cai nghiện khiến hơn 20 bảo vệ và cán bộ không thể ngăn cản. Một số người còn khống chế, làm bị thương người của đơn vị. Học viên cai nghiện ma túy, trốn trại cướp xe máy của người dân: Trưa 5/9/2023, Nguyễn Đức Tính (31 tuổi) đã trốn khỏi Trung tâm cai nghiện ma túy Đức Hạnh (xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập). Trên đường trốn chạy, Tính đã dùng dao đe dọa và cướp xe máy của một người dân và chạy vào các tuyến đường nhánh thuộc xã An Bình (huyện Phú Giáo, Bình Dương), khiến xe ô tô của CSGT không thể truy đuổi. Tuy nhiên, tồi cùng ngày công an đã bao vây và bắt giữ được Tính khi đang lẩn trốn tại một vườn rừng cao su thuộc ấp Bàu Trư. 31 học viên cai nghiện trốn trại: Sáng 7/2/2020, lực lượng chức năng đã vận động gia đình đưa 23 học viên trở lại trại cai nghiện ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trưa 6/2, trong lúc đang giờ phân phát cơm tại các khu, 31 học viên bất ngờ la hét, xô ngã nhân viên trại, sau đó tràn ra cổng chính bỏ trốn. Tổ bảo vệ trại đã cố ngăn cản nhưng do lực lượng mỏng nên bất lực. Các học viên sau đó đã men theo đường dân sinh đi bộ hơn 5 km đến huyện Tân Phước (Tiền Giang). (Ảnh mịnh họa) Hơn 100 học viên cai nghiện xông ra ngoài, lấy xe máy người dân trốn chạy: Sáng 20/11/2019, đang giờ lao động, nhóm học viên tại cơ sở nghiện ma túy (tại xã Tam Hiệp, Châu Thành, An Giang) bất ngờ la hét, tràn ra khỏi cổng trại. Lực lượng bảo vệ đã cố can ngăn nhưng không được, một số học viên còn lấy xe máy của người dân để trốn chạy. Một số học viên còn chạy bộ lên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa trở lại được khoảng 55 học viên trong tổng số khoảng 120 học viên bỏ trốn. Hàng trăm học viên trốn trại cai nghiện ma túy: Trưa 11/8/2018, hàng trăm học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã tập trung gây mất trật tự tại Quốc lộ 1A (thuộc huyện Châu Thành) sau khi trốn trại cai nghiện. Đến 14h cùng ngày, gần 100 học viên đã được đưa trở lại trại. Được biết, cơ sở cai nghiện ma túy này đang quản lý, điều trị bệnh, dạy nghề cho hơn 600 học viên. Hơn 500 học viên cai nghiện trốn trại: Đêm 23/10, 562 học viên đang cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã trốn ra ngoài. Họ ùa ra quốc lộ 1 gây náo loạn, chặn xe cộ không cho đi lại. Trước khi trốn ra ngoài, những học viên này đã đập phá đồ đạc tại các phòng làm việc của Trung tâm. Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng chức năng xã Xuân Phú, lập chốt chặn và truy bắt những học viên bỏ trốn. Gần 500 học viên Trung tâm cai nghiện An Lão trốn trại: Khoảng 8h15 ngày 17/5/2010, người dân tại thị trấn An Lão, TP Hải Phòng tá hỏa khi chứng kiến khoảng 400 – 500 người cởi trần “diễu hành” trên phố. Nhiều đối tượng trong số này xăm trổ đầy mình, tay cầm gậy gộc, vừa đi bộ vừa hò hét khiến người dân cả thị trấn hoảng sợ. Đám đông này ngay lập tức được xác định là số học viên vừa trốn khỏi trung tâm cai nghiện tại thị trấn An Lão. Cuối giờ chiều ngày 24/10, khoảng 400 học viên cai nghiện bỏ trốn đã được đưa trở lại Trung tâm. >>> Xem thêm video: 6 học viên trốn trại cai nghiện ở Đồng Tháp, Nguồn: ĐTHĐT.

