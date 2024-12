'Thủy quái nước ngọt Amazon' lớn nhất thế giới, ăn thịt cả cá sấu

Cá hải tượng (Arapaima), loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, sống tại sông Amazon và sông Essequibo ở Nam Mỹ. "Thủy quái nước ngọt" này được nhà sinh vật học Louis Agassiz phát hiện vào năm 1829. (Ảnh: AquaInfo) Cá trưởng thành có thể dài hơn 2m, nặng tới 200kg, và có màu xám bạc với các điểm màu đỏ cam. (Ảnh: Nonindigenous Aquatic Species) Cá hải tượng có khả năng thở bằng cách đớp không khí và có thể sống sót qua mùa nước cạn bằng cách vùi mình trong lớp bùn.(Ảnh: Zoo Leipzig) Chúng ăn cá, động vật giáp xác và sinh vật nhỏ, đôi khi tấn công cá sấu non khi đói. (Ảnh: CNN) Cá hải tượng có tập tính sinh sản đặc biệt, cá đực ngậm ấp trứng trong miệng suốt từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 4. (Ảnh: The Freshwater Blog) Loài cá này còn có giá trị phong thủy và được nuôi làm cá cảnh, tuy nhiên, chúng đang bị săn lùng ráo riết vì thịt và các phần cơ thể có giá trị y học và kinh tế cao.(Ảnh: AquaInfo) Vảy cá Arapaima rất cứng và linh hoạt, giúp chúng chống lại các cuộc tấn công của cá Piranha. Đặc điểm của vảy cá này đã thu hút sự quan tâm của các kỹ sư trong lĩnh vực sản xuất giáp và thép tổng hợp. (Ảnh: Fishing With Scotto) Mặc dù vậy, loài cá này đang dần biến mất trên nhiều khúc sông ở Amazon do bị khai thác quá mức.(Ảnh: Global Seafood Alliance) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

