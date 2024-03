Những vụ ăn chặn tiền công đức đền ông Hoàng Mười Nghệ An

Nghi vấn cán bộ BQL đền “biển thủ” tiền công đức: Ngày 29/2 UBND huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ nghi vấn cán bộ Ban Quản lý Đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh) "biển thủ" tiền công đức. Động thái này diễn ra sau khi một kênh truyền hình đăng phát đoạn video phản ánh một số cán bộ trực tại Đền Ông Hoàng Mười nghi vấn có dấu hiệu lấy tiền công đức. Theo đoạn video này, sau khi du khách bỏ tiền trên ban thờ làm lễ sẽ có một người thu lại bỏ vào hòm công đức. Tuy nhiên, có một người khác lấy tiền trên các ban thờ rồi nhét vào vỏ hộp bánh quy đã bóc sẵn, sau đó đưa về cất tại giường của cá nhân. Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trao đổi với báo chí, theo như đoạn video phản ánh của cơ quan báo chí, nhóm người này là cán bộ trực tại Ban Quản lý đền. Còn đúng hay không thì phải kiểm tra lại mới biết chính xác. Huyện đã chỉ đạo và giao Ban Quản lý Đền báo cáo lại vụ việc để trả lời báo chí và giao cho công an kiểm tra xem có vấn đề không. Nếu có vấn đề sẽ chấn chỉnh, xử lý. Hai con nghiện trộm tiền công đức tại đền: Ngày 9/9/2020, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Lê Văn Sáng (SN 1979) và Nguyễn Văn Tuân (SN 1997), cùng trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng đêm khuya, Sáng và Tuân đã lẻn vào đền ông Hoàng Mười, xã Hưng Thịnh trộm gần 12 triệu đồng từ hòm công đức. Trong quá trình lấy tiền, hai đối tượng bị bảo vệ đền phát hiện nên đã nhanh chân tẩu thoát. Đây là hai đối tượng nghiện, có tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản. Từng chở tiền công đức đi thuê người ngoài đếm: Tháng 6/2013, Trưởng ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Hoàng Mười khi đó là ông Trương Văn Thái bị phát hiện thường xuyên cho người chở tiền công đức đi thuê người ngoài đếm. Sau đó, các cơ quan chức năng của huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã vào cuộc nhằm chấn chỉnh lại ban quản lý đền, bảo vệ nguồn thu từ tiền công đức hàng năm. Từ năm 2014, lượng tiền công đức tăng rất cao, bình quân 11 tỷ đồng/năm thay vì 1,5 tỷ như những năm trước đó. Ăn chặn tiền công đức ở đền Hoàng Mười: Tháng 12/2012, Ban Quản lý đền ông Hoàng Mười cũng phát hiện ông Dương Ngọc Hải khi đó là cán bộ Ban tài chính xã Hưng Thịnh giấu một gói tiền trong người đem đến vùi dưới chăn trên một chiếc giường trong phòng đếm tiền với tổng số tiền 20 triệu đồng. Ban quản lý khi đó tổ chức kiểm điểm, ông Hải thú nhận "đã bàn với một số anh em cất số tiền này để Tết uống rượu". Đền Ông Hoàng Mười tên chữ là Mỏ Hạc Linh, thờ Quan Hoàng Mười, người có công hộ quốc bảo dân, chở che cuộc sống cộng đồng, được nhân dân khắp mọi miền ngưỡng mộ và tôn kính. Đền còn thờ các vị phúc thần: Lê Khôi, Quận công Trịnh Trung, Song Đồng Ngọc Nữ và hệ thống đạo Mẫu tứ phủ mà người đứng đầu là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đền Ông Hoàng Mười được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa vào năm 2002; công nhận Điểm Du lịch văn hóa tâm linh năm 2018. Đặc biệt, năm 2019, Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Những ngày đầu Xuân Giáp Thìn, hàng chục nghìn người dân và du khách thập phương đã về Đền Ông Hoàng Mười để cầu sức khỏe, bình an và may mắn. >>> Mời độc giả xem thêm video Mãn nhãn màn “rước kiệu bay” tại ngôi đền nổi tiếng nhất xứ Nghệ

Nghi vấn cán bộ BQL đền “biển thủ” tiền công đức: Ngày 29/2 UBND huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ nghi vấn cán bộ Ban Quản lý Đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh) "biển thủ" tiền công đức. Động thái này diễn ra sau khi một kênh truyền hình đăng phát đoạn video phản ánh một số cán bộ trực tại Đền Ông Hoàng Mười nghi vấn có dấu hiệu lấy tiền công đức. Theo đoạn video này, sau khi du khách bỏ tiền trên ban thờ làm lễ sẽ có một người thu lại bỏ vào hòm công đức. Tuy nhiên, có một người khác lấy tiền trên các ban thờ rồi nhét vào vỏ hộp bánh quy đã bóc sẵn, sau đó đưa về cất tại giường của cá nhân. Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trao đổi với báo chí, theo như đoạn video phản ánh của cơ quan báo chí, nhóm người này là cán bộ trực tại Ban Quản lý đền. Còn đúng hay không thì phải kiểm tra lại mới biết chính xác. Huyện đã chỉ đạo và giao Ban Quản lý Đền báo cáo lại vụ việc để trả lời báo chí và giao cho công an kiểm tra xem có vấn đề không. Nếu có vấn đề sẽ chấn chỉnh, xử lý. Hai con nghiện trộm tiền công đức tại đền: Ngày 9/9/2020, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Lê Văn Sáng (SN 1979) và Nguyễn Văn Tuân (SN 1997), cùng trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng đêm khuya, Sáng và Tuân đã lẻn vào đền ông Hoàng Mười, xã Hưng Thịnh trộm gần 12 triệu đồng từ hòm công đức. Trong quá trình lấy tiền, hai đối tượng bị bảo vệ đền phát hiện nên đã nhanh chân tẩu thoát. Đây là hai đối tượng nghiện, có tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản. Từng chở tiền công đức đi thuê người ngoài đếm: Tháng 6/2013, Trưởng ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Hoàng Mười khi đó là ông Trương Văn Thái bị phát hiện thường xuyên cho người chở tiền công đức đi thuê người ngoài đếm. Sau đó, các cơ quan chức năng của huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã vào cuộc nhằm chấn chỉnh lại ban quản lý đền, bảo vệ nguồn thu từ tiền công đức hàng năm. Từ năm 2014, lượng tiền công đức tăng rất cao, bình quân 11 tỷ đồng/năm thay vì 1,5 tỷ như những năm trước đó. Ăn chặn tiền công đức ở đền Hoàng Mười: Tháng 12/2012, Ban Quản lý đền ông Hoàng Mười cũng phát hiện ông Dương Ngọc Hải khi đó là cán bộ Ban tài chính xã Hưng Thịnh giấu một gói tiền trong người đem đến vùi dưới chăn trên một chiếc giường trong phòng đếm tiền với tổng số tiền 20 triệu đồng. Ban quản lý khi đó tổ chức kiểm điểm, ông Hải thú nhận "đã bàn với một số anh em cất số tiền này để Tết uống rượu". Đền Ông Hoàng Mười tên chữ là Mỏ Hạc Linh, thờ Quan Hoàng Mười, người có công hộ quốc bảo dân, chở che cuộc sống cộng đồng, được nhân dân khắp mọi miền ngưỡng mộ và tôn kính. Đền còn thờ các vị phúc thần: Lê Khôi, Quận công Trịnh Trung, Song Đồng Ngọc Nữ và hệ thống đạo Mẫu tứ phủ mà người đứng đầu là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đền Ông Hoàng Mười được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa vào năm 2002; công nhận Điểm Du lịch văn hóa tâm linh năm 2018. Đặc biệt, năm 2019, Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Những ngày đầu Xuân Giáp Thìn, hàng chục nghìn người dân và du khách thập phương đã về Đền Ông Hoàng Mười để cầu sức khỏe, bình an và may mắn. >>> Mời độc giả xem thêm video Mãn nhãn màn “rước kiệu bay” tại ngôi đền nổi tiếng nhất xứ Nghệ