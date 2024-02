Đền Ông Hoàng Mười Nghệ An thu hút hàng nghìn du khách

Từ những ngày đầu Xuân năm mới Giáp Thìn, đền ông Hoàng Mười luôn chật kín du khách về chiêm bái, du xuân. Đền Ông Hoàng Mười tên chữ là Mỏ Hạc Linh Từ, thờ Quan Hoàng Mười, người có công hộ quốc bảo dân, chở che cuộc sống cộng đồng, được nhân dân khắp mọi miền ngưỡng mộ và tôn kính. Ngoài ra, đền còn thờ các vị phúc thần: Lê Khôi, Quận công Trịnh Trung, Song Đồng Ngọc Nữ và hệ thống đạo Mẫu tứ phủ, mà người đứng đầu là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Người dân xứ Nghệ lưu truyền rất nhiều câu chuyện liên quan đến lịch sử đền Ông Hoàng Mười Nghệ An cũng như những đóng góp của ông với một số nhân vật có thật trong lịch sử. Nhiều người truyền tai nhau rằng ông Hoàng Mười là quan lớn chốn Thiên Đình, thần tiên chốn Đào Nguyên. Nhận thấy chốn nhân gian còn nhiều cơ cực, ông giáng trần để giúp dân, giúp đời. Là ngôi đền nổi tiếng linh thiêng, đền ông Hoàng Mười là một trong những địa điểm tâm linh được người dân thập phương lựa chọn đến để chiêm bái, xin tài lộc, sức khỏe...cho năm mới. Với những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa, khoa học và nghệ thuật, đền Ông Hoàng Mười được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích Lịch sử – Văn hóa cấp tỉnh năm 2002 và công nhận điểm du lịch văn hoá tâm linh năm 2018. Năm 2019, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Số lượng khách du lịch về Nghệ An trong dịp nghỉ Tết Âm lịch sẽ là một khởi đầu tốt đẹp, hứa hẹn nhiều khởi sắc cho ngành Du lịch Nghệ An phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành công trong năm 2024 và những năm tiếp theo.





