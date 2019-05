Những tuyến đường cấm xe trong ngày Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ- Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2/5, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế.