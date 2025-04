Smartphone sở hữu pin cực trâu, sạc 23 phút dùng cả ngày

Trước áp lực đổi mới trong phân khúc smartphone tầm trung, một số thương hiệu đang tập trung vào những yếu tố thiết thực như dung lượng pin, khả năng sạc nhanh, độ bền và trải nghiệm sử dụng dài hạn. Trong số đó, dòng sản phẩm V Lite của Vivo nổi lên như một trường hợp tiêu biểu với cách tiếp cận “lấy người dùng làm trung tâm. Phiên bản trước V40 Lite từng tạo dấu ấn nhờ thiết kế mỏng nhẹ, pin bền và chính sách bảo hành 4 năm thay pin miễn phí. Sự thành công của model này đã đặt nền móng cho phiên bản kế nhiệm V50 Lite với nhiều nâng cấp đáng chú ý, đặc biệt là ở công nghệ pin. Với viên pin 6500mAh và sạc siêu tốc 90W, V50 Lite 5G cho thấy sự cải thiện rõ rệt về hiệu suất năng lượng. Công nghệ đóng gói pin tiên tiến giúp giữ được độ mỏng 7.79mm dù pin lớn, trong khi hệ thống bảo vệ 24 lớp bảo đảm an toàn khi sạc, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt từ -20°C đến 50°C. Với công suất sạc này, người dùng chỉ cần 23 phút sạc là có thể đảm bảo cả ngày sử dụng. Chính sách bảo hành được tiếp tục nâng cấp: thay pin miễn phí 5 năm nếu dung lượng giảm dưới 80%. Đây là bước đi củng cố lòng tin người dùng trong bối cảnh nhiều thiết bị hiện nay xuống cấp nhanh sau vài năm sử dụng. Vivo V50 Lite Series có thiết kế khá vừa vặn, máy có kích thước tổng thể 163.77 x 76.28 x 7.79 mm và có khối lượng 197 gram. Ngoài ra, vivo V50 Lite Series còn được hỗ trợ loạt chuẩn kết nối không dây khác nhau, gồm: Wi-Fi 5, kết nối mạng 4G, 5G, Bluetooth 5.0, NFC và cổng sạc USB Type-C. Về phần mềm, vivo V50 Lite Series được chạy trên giao diện FuntouchOS 15 dựa trên nền tảng Android 15. Về khả năng hiển thị, vivo V50 Lite Series được trang bị màn hình AMOLED có kích thước 6.77 inch, độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz. Hơn nữa, tấm nền được trang bị trên V50 Lite Series còn hỗ trợ độ sáng tối đa lên đến 1.800 nits, độ bão hòa màu sắc 105% và hỗ trợ gam màu DCI-P3. Vivo cũng tích hợp AI cho mẫu này với các tính năng chỉnh sửa ảnh. Đáng chú ý, nhà sản xuất cam kết pin vẫn duy trì trên 80% dung lượng sau 1700 chu kỳ sạc - một thông số hiếm thấy ở phân khúc tầm trung. Bên cạnh hiệu năng, thiết bị còn đạt chuẩn chống bụi nước IP65 và vượt qua kiểm tra độ bền chuẩn quân đội, được chứng nhận bởi tổ chức SGS Thụy Sĩ. Không chỉ mạnh mẽ, chiếc smartphone mới còn được thiết kế với ngôn ngữ “Titan Flagship”, khung viền ánh kim, màn hình AMOLED 6.77 inch, tần số quét 120Hz – cho trải nghiệm hình ảnh mượt mà, sắc nét. Các phiên bản màu sắc như Vàng Titan, Đen Phantom hay Tím Fantasy cũng hướng đến nhóm người dùng trẻ năng động. Cung cấp sức mạnh cho vivo V50 Lite là vi xử lý Snapdragon 685 và trên V50 Lite 5G là vi xử lý MediaTek Dimensity 6300, cả hai đều được kết hợp với bộ nhớ RAM lên đến 12 GB (trên vivo V50 Lite 5G) và 8 GB (trên vivo V50 Lite), cùng dung lượng bộ nhớ trong lên đến 256 GB. Cả hai đều sở hữu viên pin BlueVolt 6.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90 W. Vivo chỉ tập trung vào camera chính của vivo V50 Lite với độ phân giải cao 50 MP, cảm biến Sony IMX882 cho chất lượng khá tốt. Ngoài ra, phần mềm chụp ảnh trên vivo V50 Lite cũng có nhiều tính năng như dùng vòng sáng Aura điều chỉnh màu ảnh, xóa vật thể hay giả lập xóa phông zoom 2x,... Hãng cung cấp 3 lựa chọn màu sắc gồm Vàng Titan, Tím Fantasy và Đen Phantom. Vivo vẫn rất tâm lý khi trang bị đầy đủ phụ kiện bên trong hộp máy. Người dùng sẽ không phải mất tiền mua thêm củ sạc, mất công đi tìm kiếm ốp lưng cho sản phẩm chỉ vừa mới ra mắt. Hộp máy tông màu đen truyền thống, vẫn làm nổi bật Vòng sáng Aura - điểm đặc trưng của dòng vivo V series. Đặc biệt, lần này trên hộp máy đã có cụm “Come with AI” nhằm nhấn mạnh về các tính năng trí tuệ nhân tạo được tích hợp trong máy. Mời độc giả xem thêm video Mở hộp X Fold Plus 5G - điện thoại gập đầu tiên của Vivo

