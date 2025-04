Top phim hay "chào" rạp dịp nghỉ lễ 30/4

Ra mắt vào dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 năm nay, Lật mặt 8: Vòng tay nắng do Lý Hải làm đạo diễn, biên kịch, sản xuất và đóng một vai phụ. Đến từ thương hiệu đình đám, phần 8 dự kiến gây bão tại các rạp giống như các phần trước đó. Ảnh: FB Lý Hải- Minh Hà. Nhân vật chính của Lật mặt 8: Vòng tay nắng là Tâm - chàng trai trẻ 17 tuổi, học giỏi và có năng khiếu âm nhạc. Tâm cùng nhóm bạn ở quê chung sở thích với mình thành lập nhóm nhạc và đăng ký tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng. Ông Phước - bố của Tâm kịch liệt phản đối Tâm theo con đường nghệ thuật. Ảnh: FB Lý Hải- Minh Hà. Phía Lý Hải - Minh Hà cho biết, Lật mặt 8: Vòng tay nắng là hành trình cảm xúc về tình cha, gia đình, theo đuổi đam mê và những yêu thương chưa kịp nói thành lời. Theo Lý Hải chia sẻ, phần 8 của Lật mặt lấy bối cảnh chính ở Bình Thuận, Ninh Thuận - nơi có rất nhiều gió, cát và nắng. Trong đó, có 3 đại cảnh được nam đạo diễn tâm huyết thực hiện, gồm cảnh thác lũ cuốn trôi, tổ chức concert lớn (cần lượng khán giả hàng nghìn người) và cảnh thả bom thời chiến (quay tại rừng Dừa - Bình Thuận). Ảnh: FB Lý Hải- Minh Hà. Dàn diễn viên phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng gồm: NSƯT Kim Phương, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Chiều Xuân, Kiều Trinh, Long Đẹp Trai, Quách Ngọc Tuyên, Thùy Anh, Ngọc Tưởng, Ammy Minh Khuê, Hồng Thu, Bảo Ngọc, Tín Nguyễn, Đoàn Thế Vinh, Anh Tú Wilson, Hồ Đông Quân, Cherry Hải My, Rio Hạo Nhiên, Kim Hải, Trâm Anh, Lê Thu, Đại An, Linh Baby, TikToker Lê Tuấn Khang…Ảnh: FB Lý Hải- Minh Hà. Phim hay ra rạp vào dịp lễ 30/4 Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu do Victor Vũ làm đạo diễn. Theo Người Đưa Tin, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu có bối cảnh vào thời nhà Nguyễn, khoảng 200 năm trước. Thám tử Kiên được mời đến một ngôi làng để điều tra một vụ mất tích bí ẩn, liên quan đến những cái xác không đầu trôi dạt vào bờ sông và những đồn đoán rùng rợn về ma da. Ảnh: FB Đinh Ngọc Diệp. Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu tiếp nối câu chuyện từ Người vợ cuối cùng, diễn ra ba năm sau những biến cố trong tác phẩm trước đó. Nhân vật Hai Mẫn cũng trở lại, khi cháu gái của bà - Nga bất ngờ mất tích. Hai Mẫn cùng thám tử Kiên bắt đầu hành trình vào một vụ án thấm đẫm tính huyền bí. Ảnh: FB Đinh Ngọc Diệp. Nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp chia sẻ, ê-kíp chuẩn bị 800 - 1000 bộ phục trang, tất cả đều là may thủ công cho các diễn viên. Dàn diễn viên chính trong phim bao gồm: Quốc Huy, Đinh Ngọc Diệp, Quốc Anh, Anh Phạm, Minh Anh, NSƯT Xuân Trang, NSND Mỹ Uyên. Ảnh: FB Đinh Ngọc Diệp. Theo Pháp Luật TP HCM, so với kế hoạch, Thám tử kiên: Kỳ án không đầu dời lịch lên sớm hơn 2 tuần để ra mắt dịp lễ 30/4 và 1/5. Đạo diễn Victor Vũ cho biết đây là quyết định của nhà sản xuất, tập thể… "Về vấn đề phim đối đầu với các phim ra rạp trong dịp lễ 30/4, tôi cũng có suy nghĩ rất đơn giản là đây là một mùa lễ rất lớn, nếu trong những ngày lễ lớn như vậy khán giả có được bữa tiệc điện ảnh phong phú, đa dạng thì đó là điều rất đáng mừng. Tôi cũng mong rằng khán giả sẽ yêu thương tất cả các bộ phim chiếu trong dịp lễ này", Victor Vũ chia sẻ. Ảnh: FB Đinh Ngọc Diệp. Theo Vietnamnet, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên viết kịch bản phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối từ năm 2014 đến 2016 hoàn thành. Năm 2024, phim khởi quay. Dự án khởi chiếu vào đầu tháng 4/2025, có doanh thu 151 tỷ (tính đến chiều ngày 21/4). Ảnh: Fanpage phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối lấy bối cảnh tại chiến trường xã Bình An Đông, huyện Củ Chi vào những năm 1967. Thời điểm đó, chiến trường bị dội bom, địch càn quét liên tục nhưng các chiến sĩ du kích là người con đất Củ Chi vẫn bám trụ lại nơi đây để làm nhiệm vụ. Bảy Theo - người chỉ huy của 21 du kích gồm toàn thanh niên là nhân vật chính của phim. Ảnh: Fanpage phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Dàn diễn viên phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối gồm Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Cao Minh, Diễm Hằng Lamoon, Hoàng Minh Triết, Khánh Ly, Nhật Ý…Ảnh: Fanpage phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Mời quý độc giả xem teaser trailer Lật mặt 8: Vòng tay nắng của Lý Hải. Nguồn ĐPCC

