Ảnh không đụng hàng của người Mỹ về Cố đô Huế 55 năm trước

Trên cầu Trường Tiền, Cố đô Huế tháng 9/1970. Ảnh: Joe Robertson. Quang cảnh tại đường dẫn lên cầu Trường Tiền từ đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Joe Robertson. Khu vực Đài Thánh tử đạo, đầu phía Nam cầu Trường Tiền. Ảnh: Joe Robertson. Phụ nữ và trẻ em trên đường phố Huế năm 1970. Ảnh: Joe Robertson. Các cửa hàng ở một góc phố. Ảnh: Joe Robertson. Phu Văn Lâu ở phía trước Hoàng thành Huế. Ảnh: Joe Robertson. Tòa Thương Bạc bên bờ sông Hương. Ảnh: Joe Robertson. Chợ An Cựu. Ảnh: Joe Robertson. Đường Hùng Vương, khu vực chợ An Cựu. Ảnh: Joe Robertson. Từ cầu An Cựu nhìn về cung An Định. Ảnh: Joe Robertson. Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế. Ảnh: Joe Robertson. Cầu Bạch Hổ và tháp nước trên cồn Dã Viên. Ảnh: Joe Robertson. Thành phố Huế nhìn từ máy bay, chính giữa là Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Ảnh: Joe Robertson. Khu vực bên trong Kinh thành Huế nhìn từ máy bay. Bên dưới là hồ Tàng Thư với Tàng Thư Lâu (phải) và tịnh xá Ngọc Hương (trái) ở giữa hồ. Ảnh: Joe Robertson. Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

Trên cầu Trường Tiền, Cố đô Huế tháng 9/1970. Ảnh: Joe Robertson. Quang cảnh tại đường dẫn lên cầu Trường Tiền từ đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Joe Robertson. Khu vực Đài Thánh tử đạo, đầu phía Nam cầu Trường Tiền. Ảnh: Joe Robertson. Phụ nữ và trẻ em trên đường phố Huế năm 1970. Ảnh: Joe Robertson. Các cửa hàng ở một góc phố. Ảnh: Joe Robertson. Phu Văn Lâu ở phía trước Hoàng thành Huế . Ảnh: Joe Robertson. Tòa Thương Bạc bên bờ sông Hương. Ảnh: Joe Robertson. Chợ An Cựu. Ảnh: Joe Robertson. Đường Hùng Vương, khu vực chợ An Cựu. Ảnh: Joe Robertson. Từ cầu An Cựu nhìn về cung An Định. Ảnh: Joe Robertson. Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế. Ảnh: Joe Robertson. Cầu Bạch Hổ và tháp nước trên cồn Dã Viên. Ảnh: Joe Robertson. Thành phố Huế nhìn từ máy bay, chính giữa là Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Ảnh: Joe Robertson. Khu vực bên trong Kinh thành Huế nhìn từ máy bay. Bên dưới là hồ Tàng Thư với Tàng Thư Lâu (phải) và tịnh xá Ngọc Hương (trái) ở giữa hồ. Ảnh: Joe Robertson. Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.