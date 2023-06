Đà Nẵng: Nhếch nhác chung cư cũ nát giữa trung tâm thành phố

Chung cư Hòa Minh nằm ở khu vực trung tâm quận Liên Chiểu, ngay mặt tiền các con đường lớn, thông ra biển Nguyễn Tất Thành. Được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2001-2002, các block của chung cư Hòa Minh hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt tiền lộn xộn, ngổn ngang, nhếch nhác của các dãy nhà chung cư. Thế nhưng, khung cảnh "ổ chuột" phía sau các dãy nhà mới khiến nhiều người ngỡ ngàng. Rêu mốc phủ kín những bức tường loang lổ, cơi nới tứ phía. Nhiều hộ dân ở chung cư cho biết, diện tích mỗi phòng chỉ khoảng 30m2 nên họ buộc phải cơi nới thêm mới đủ nơi sinh hoạt cho gia đình. Đa số các hộ ở chung cư này là những trường hợp thuộc diện giải tỏa, được bố trí tái định cư lâu dài tại đây. “Cứ nghĩ về đây sẽ ổn định cuộc sống lâu dài. Ai ngờ mới được 20 năm thì chung cư xuống cấp dễ sợ, vừa ở vừa lo.”, bà C., một hộ dân sinh sống tại đây chia sẻ. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tất cả các khối nhà của khu chung cư Hòa Minh đều xuống cấp ở mức độ nguy hiểm cấp C. Nước thải từ các phòng được xả trực tiếp ra ngoài, chảy tràn trên bề mặt, gây ô nhiễm môi trường, nước đọng lâu ngày trở thành nơi sinh sống của ruồi muỗi. Chuột nhởn nhơ tìm thức ăn giữa đống rác thải và nước thải ngay giữa ban ngày. Bước vào bên trong chung cư, khu vực cầu thang nhỏ nằm ở giữa dãy nhà được tận dụng triệt để làm "kho". Dọc cầu thang, không khó để bắt gặp từng mảng tường thấm dột loang lổ, rêu mốc từng đám lớn. Trần nhà cũng chẳng khá hơn, vôi vữa bong tróc từng mảng, vá chằng vá đụp. Nhiều hạng mục xuống cấp, bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. "Hệ thống nước hư hỏng, chảy thấm vào tường gây bung vôi vữa. Chưa kể, hệ thống nhà vệ sinh cũng hỏng, nước tầng trên tràn xuống tầng dưới diễn ra thường xuyên.", một hộ dân than thở. Năm 2017, UBND TP Đà Nẵng thông báo cho phép sử dụng khu chung cư Hòa Minh đến hết năm 2021, sau đó sẽ kiểm định chất lượng công trình và đề xuất xử lý. Tuy nhiên đến nay, người dân vẫn tiếp tục sinh sống và chưa rõ khi nào được bố trí nơi ở mới. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Dân giăng “bẫy” dây thép gai ở chung cư Hateco Apollo:

