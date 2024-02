Nhóm “nữ quái” chuyên buôn bán hàng trắng ở Nghệ An sa lưới

Ngày 28/02, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt 03 đối tượng, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lê Thị Huấn (SN 1973, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có biểu hiện cấu kết, móc nối với các đối tượng trên địa bàn huyện Diễn Châu, huyện Quế Phong để hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng hoạt động lưu động, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Sau quá trình điều tra, vào khoảng 12h ngày 23/02, tại huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng, đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của 03 đối tượng, gồm: Vy Thị Thanh (SN 1986, trú tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong; Lê Thị Huấn (SN 1973) và Đoàn Thị Thơm (SN 1990, đều trú tại xóm Trung Thành, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu).

Tại dây, cơ quan chức năng thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật liên quan.

Làm việc với Cơ quan CSĐT, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vy Thị Thanh là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma tuý, thông qua Đoàn Thị Thơm móc nối với Lê Thị Huấn để vận chuyển ma túy đi huyện Diễn Châu và các địa bàn lân cận tiêu thụ.

Được biết, Lê Thị Huấn và Đoàn Thị Thơm từng có tiền án về tội ma túy.

Hiện, chuyên án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

