Nhóm đối tượng lừa mua điện thoại rồi cướp tài sản ở Bắc Giang

Ngày 24/4, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Lê Duy Mạnh (SN 2000); Giáp Văn Diện (SN 2000) và Giáp Văn Thăng (SN 2002), cùng trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng và tang vật vụ cướp tài sản. Ngày 17/4, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh N.X.D (SN 1996, trú tại xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên) về việc: Khoảng 22h20 phút cùng ngày, anh N.X.D giao 2 điện thoại Iphone (tổng trị giá khoảng 23 triệu đồng) cho khách mua hàng tại Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên.



Khi đến khu vực đường nội bộ Khu công nghiệp Vân Trung, anh N.X.D gặp và đưa 2 thanh niên xem 2 chiếc điện thoại di động trên. Sau đó 1 đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh N.X.D và cướp 2 chiếc điện thoại rồi cùng nhau bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, nhận thấy hành vi của các đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh và hoạt động có tổ chức, Công an huyện Việt Yên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh, Công an TP Bắc Giang và Công an các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động xác lập đấu tranh chuyên án.

Quá trình điều tra, các đối tượng nghi vấn di chuyển trên nhiều địa bàn. Ngày 22/4, Công an huyện Việt Yên ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Lê Duy Mạnh; Giáp Văn Diện và Giáp Văn Thăng, cùng trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn về hành vi “ Cướp tài sản ”; thu giữ 1 xe mô tô Honda SH125i, 1 bình xịt hơi cay và 2 điện thoại di động là vật chứng của vụ án.