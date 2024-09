Nhờ bạn vay giúp rồi chiếm đoạt 5 tỷ, lĩnh án 12 năm tù

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Thị Hoa (SN 1985, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Theo cáo trạng, ngày 23/2/2023, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Nam nhận đơn của bà Lưu Thị Ngọc Lan (trú TP HCM) tố cáo Trịnh Thị Hoa có hành vi gian dối để chiếm đoạt của bà số tiền lớn.

Phiên tòa xét xử Trịnh Thị Hoa (ảnh L.V)

Trước đó, năm 2018, Hoa và bà Lan cùng buôn bán tại khu vực chợ Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi, TP HCM) nên quen thân. Năm 2021, Hoa cùng gia đình chuyển về TP Tam Kỳ sinh sống. Trong thời gian này, Hoa có vay mượn tiền của một số người để kinh doanh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc làm ăn thất bại dẫn đến nợ nần, không có khả năng trả nợ.

Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Hoa nảy sinh ý định lợi dụng mối quan hệ thân quen rồi đưa ra nhiều lý do không có thật để bà Lan tin tưởng cho Hoa vay mượn tiền.

Lợi dụng sự tin tưởng, Hoa tiếp tục nhờ bà Lan đứng ra vay mượn giúp, Hoa sẽ có trách nhiệm trả tiền lãi và gốc. Vì là chỗ thân quen, bà Lan tin lời Hoa là thật nên đi vay mượn tiền của nhiều người và chuyển tiền cho Hoa nhiều lần.

Mỗi lần vay tiền giúp Hoa, bà Lan đều thông báo mức lãi suất mà những người cho vay đưa ra (từ 8%/tháng đến 30%/tháng), Hoa đồng ý thì bà Lan mới vay.



Để bà Lan tin tưởng tiếp tục vay mượn tiền đưa cho mình, Hoa đã sử dụng chính số tiền bà Lan chuyển để trả một phần tiền lãi. Ngoài ra, Hoa mượn tài khoản ngân hàng của nhiều người để nhận tiền từ bà Lan và nói đây là những người liên quan đến việc làm thủ tục giấy tờ đất, đầu tư kinh doanh.

Với thủ đoạn gian dối trên, bà Lan đã vay mượn của 33 người hơn 5 tỷ đồng để đưa cho Hoa. Sau khi nhận được tiền từ bà Lan, Hoa không sử dụng vào các mục đích như đã nói với bà Lan mà chiếm đoạt để sử dụng vào việc trả nợ, tiêu xài cá nhân và trích ra một phần để trả lãi cho chính bà Lan. Đến nay, Hoa không còn khả năng trả nợ.

Liên quan đến hành vi vay mượn với mức lãi suất dao động từ 8%/tháng đến 30%/tháng, bà Lan khai nhận nguồn tiền đưa cho bị can Hoa do bà Lan vay mượn từ nhiều người khác. Bản thân bà không xác định được mức lãi suất của từng khoản tiền, chỉ nhớ dao động từ 8%/tháng đến 30%/tháng.

Theo ủy thác của Công an tỉnh Quảng Nam, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TP HCM) đã xác minh, làm rõ 33 người đã cho bà Lan vay mượn để đưa lại cho bị can Hoa. Tuy nhiên, qua làm việc chưa đủ cơ sở để xác định hành vi của bà Lan có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Qua xem xét, HĐXX tuyên bị cáo Trịnh Thị Hoa 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

