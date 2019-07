Nhiều nạn nhân rơi vào bẫy của người đàn bà U60 sang chảnh

Mỗi tháng phải trả lãi ngân hàng và các khoản vay ngoài xã hội lên tới 240 triệu đồng, trong khi bình quân thu nhập của gia đình chỉ khoảng 10 triệu đồng/ tháng, vì thế Bùi Thị Kim Quí (SN 1966, trú tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) nghĩ đến một thủ đoạn "vay đáo nợ ngân hàng" để chiếm đoạt tiền tỷ...

Một ngày cuối năm 2017, ông Nguyễn Đức Thuận (trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) đang ở nhà thì Bùi Thị Kim Quí chủ động tìm đến. Ở khu vực này, tiếng tăm của vợ chồng Quí "nổi như cồn" khi có nhà lầu, xe hơi và một cửa hàng làm ăn khấm khá...

Tại buổi gặp gỡ Quí chủ động giới thiệu với ông Thuận rằng chị ta làm dịch vụ đáo nợ ngân hàng. Lúc đầu, ông Thuận chẳng biết dịch vụ đó là gì. Nhưng qua sự giải thích tỉ mỉ của Quí thì ông cũng phần nào nắm bắt được dẫu chưa đầy đủ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thành tại cơ quan Công an.

Theo hiểu biết của mình, ông nghĩ rằng khoản vay nào cũng đến hạn phải trả. Trong trường hợp đến hạn, người vay chưa có tiền trả và không muốn bị liệt vào danh sách những "con nợ xấu", họ phải vay tiền ở bên ngoài xã hội để trả cho các ngân hàng để tiếp tục vay các khoản khác khác nên phải sử dụng đến dịch vụ này. Vì thế, họ chấp nhận chi trả những khoản tiền "hoa hồng" với mức lãi suất rất cao...

Ông Thuận là người cẩn trọng nên hôm đó, ông chưa vội quyết định. Người đàn ông đã bước vào cái tuổi "tri thiên mệnh" ấy bí mật tìm hiểu thông tin và biết rằng trên địa bàn, có rất nhiều người đang cho vay tiền theo hình thức này và được trả gốc và lãi rất đầy đủ... Vì thế, sau một vài lần gặp, ông Thuận đã quyết định bỏ vốn vào mối làm ăn này.

Lần đầu tiên ông Thuận cho Quí vay 300 triệu đồng. Ngay khi nhận tiền, Quí đã hào phóng đưa cho ông 4 triệu đồng tiền lãi. Vài ngày sau đó, khi khoản vay trước đó chưa trả tiền, Quí lại tìm đến nhà ông, vay thêm 400 triệu đồng.

Trước khoản tiền lãi bằng thu nhập của một người lao động cả tháng, ông Thuận đã "tặc lưỡi". Gần Tết Nguyên đán năm 2018, Quí mang trả ông 400 triệu đồng, khoản vay còn lại hứa sẽ trả sau Tết nguyên đán, lý do đưa ra là người đáo nợ ngân hàng chưa có tiền để trả...

Và vẫn với lý do cũ, sau Tết Nguyên đán, đối tượng tìm đến gặp ông Thuận, đặt vấn đề vay 500 triệu đồng. Tin tưởng vào những lời Quí nói, ông Thuận đồng ý.

Khoảng tháng 3-2018, Quí trả toàn bộ số tiền 800 triệu đồng tiền gốc, đây là "đòn tâm lý" cực kỳ cao tay của Quí, khiến họ hoàn toàn tin tưởng vào thương vụ làm ăn của thị. Vì thế, vào khoảng tháng 5-2018, khi Quí hỏi vay thêm 200 triệu đồng, ông Thuận đã đồng ý ngay.

Lần này, Quí trao đổi với ông rằng sẽ trả lãi suất 2.000 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày. Qúi tự tính toán rồi đưa cho ông Thuận 14 triệu đồng tiền lãi của 20 ngày. Ngày 22-6-2018, Quí tiếp tục hỏi vay 290 triệu đồng và trả lại ngay 13 triệu đồng. Năm ngày sau đó, ông Thuận tiếp tục cho Quí vay 300 triệu đồng..., với tổng số tiền lên đến gần 800 triệu đồng.

Ông Thuận chỉ là một trong những nạn nhân của Quí trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên. Đến ngày 18-7-2019, đã có hàng chục nạn nhân gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tố cáo hành vi phạm tội của Quí với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, khi cho vay tiền mà vẫn chưa trả tiền gốc khoản vay lần trước, Quí thường đưa ra lý do như ngân hàng chưa cho vay do chưa có tiền trả nợ. Nay có khách vay khoản tiền lớn hơn để đáo hạn thì lại tiếp tục vay tiền.

Trong vụ án này, Quí đã sử dụng một thủ đoạn rất cao tay để đánh vào lòng tin của người bị hại, khiến các nạn nhân rơi vào "cái bẫy" do thị đặt ra. Để các nạn nhân khác tin tưởng, tiếp tục cho thị vay tiền mà vẫn chưa phải trả khoản vay trước đó, khi vay tiền Quí thường đem theo số tiền mặt tương ứng với khoản vay trước đó và trả tiền lãi trước cho các nạn nhân và nói rằng đó là tiền "mầu" khách trả. Với phương thức này, Quí đã khiến các nạn nhân tin tưởng, tiếp tục cho thị vay thêm tiền.

Vụ việc vỡ lở khi Quí chây ỳ không trả tiền. Sau đó, có hàng chục nạn nhân khác kéo đến đòi nợ. Quá trình điều tra, giữa tháng 7-2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Quí về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền vay của nhiều người bị hại, Quí đã đem cho Phan Thị Việt Long và Nguyễn Ngọc Ly (cũng trú tại Phú Thọ) vay lại với mức lãi suất cao hơn để ở giữa hưởng chênh lệch. Đến khoảng cuối tháng 7-2017, Long và Ly không trả lãi và gốc nên Quí cũng mất khả năng thanh toán. Vì vậy, Quí đã lấy khoản vay của người này để trả lãi cho người kia và trả lãi cho chính người cho vay...

Đó chỉ là một trong những vụ án lừa đảo bằng thủ đoạn này xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian qua. Thượng tá Phạm Đình Thi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã liên tiếp khởi tố 3 vụ án với thủ đoạn tương tự với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.