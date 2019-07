Nhập lậu hơn 1.000 con dao tự chế bán cho giang hồ, 3 đối tượng bị bắt

Công an quận 11, TPHCM đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra hành vi nhập khẩu buôn bán hung khí nguy hiểm từ Trung Quốc.

Tại đây, phát hiện bên trong căn phòng do Trác Tự Cường (SN 1998, quê An Giang) và Lê Phượng Linh (SN 1997, quê Nghệ An) thuê ở có nhiều bao tải, bên trong chứa 1.064 dao tự chế.

Công an đã lập biên bản, lấy lời khai các đối tượng. Đối tượng Cường khai nhận, lô hàng này của Tô Quốc Ngọc (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh) đưa cho Cường và Linh rao bán cho các đối tượng xã hội.

Việc điều tra cho thấy, từ đầu tháng 6/2019, Ngọc đã liên lạc với các đối tượng Trung Quốc bằng mạng xã hội We Chat rồi nhập hơn 1.400 con dao tự chế. Sau đó, bàn giao lại cho Cường hơn 1.000 con dao rao bán giá 120.000 đồng/con.