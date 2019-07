Bão số 2 Mun suy yếu: Hàng loạt cây xanh vẫn bị quật đổ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, khoảng 4h30-5h00 sáng ngày 4/7, bão số 2 đã đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Đến 6h sáng cùng ngày, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ). Sáng sớm ngày 4/7, ghi nhận của PV Kiến Thức, bão số 2 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) và khu vực quận Đồ Sơn (Hải Phòng) với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 đã khiến hàng loạt cây xanh bị quật đổ, biển quảng cáo cũng bị gió thổi bay. Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Xuân Minh cho biết, bão ảnh hưởng đến khu vực quận Đồ Sơn vào khoảng 3h sáng và khiến cây cối bị đổ. Tuy nhiên, rất may không gây thiệt hại về người và tài sản khác. Hàng loạt cây xanh bị quật gãy. Và bật gốc trên các tuyến đường du lịch ven biển Đồ Sơn. Cành cây ngổn ngang trên đường do ảnh hưởng cơn bão số 2 Mun. Và tan tác do gió bão. Một cây phượng bị sâu thân bị bão quật đổ. Những cành cây lấp đầy vỉa hè trên các tuyến phố. Và nằm ngổn ngang trên đường. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) trong sáng nay còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 6, giật cấp 7. Trong ngày hôm nay (4/7), ở Thanh Hóa và khu vực Tây Bắc Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ); từ đêm nay mưa giảm. Trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); vùng núi Bắc Bộ có mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/ 24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).

