Nhân viên massage “mạo” thầy cúng giải hạn lừa tiền tỷ

Đối tượng Phạm Thị Hà. (Ảnh: Báo Tri Thức Trẻ)

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hà (SN 1991, thường trú xã Định Hưng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về tội. Tuy nhiên, do Hà đang nuôi con nhỏ nên được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.