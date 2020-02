Nhân thân cộm cán của đại ca Cự “bài” đánh công an ở biển Hải Tiến

Các bị cáo gồm: Trương Phú Cự (SN 1957, tức “Cự bài, Cự đen”), Trương Phú Hồng (SN 1858), Trương Phú Huân (SN 1982), cùng trú tại thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Trương Minh Thành (SN 1991, trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Trong số các bị cáo trên, Trương Phú Cự hay còn gọi là Cự "bài", Cự "đen” vốn có bản tính côn đồ, hung hãn và liều mạng. Những năm gần đây, Cự dần nổi lên là đối tượng hình sự cộm cán , có quan hệ với nhiều đối tượng có máu mặt ở địa phương và các xã lân cận trong địa bàn tỉnh Thanh Hóa như: Hoằng Phụ, Hoằng Thanh, Hoằng Trường, Hoằng Ngọc...

Với vai trò "bố già" của Cự dần nổi lên khi hắn có điều hành anh em, con, cháu trong dòng họ Trương Phú và một số đối tượng trong khu vực.

Theo cáo trạng, do xảy ra tình trạng các hộ kinh doanh cạnh tranh không lành mạnh nên khoảng 12h50 ngày 23/6/2019, Cự tới nhà hàng Hưng Thịnh 1 tại xã Hoằng Tiến tìm anh Nguyễn Văn Hiệp (nhân viên nhà hàng) để nói chuyện và có cãi nhau với một số phụ nữ tại nhà hàng này. Sau đó, Cự bỏ về nhà hàng Cự Bài 2 tại biển Hải Tiến.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày (23/6/2019), Cự cùng nhiều người khác lại đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 để tìm anh Hiệp nhưng không gặp nên Cự và nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1 có xô xát với nhau. tại đây, Cự dùng tay tát vào mặt anh Hải (nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1) thì bị Hải đấm lại, Cự bỏ chạy ra ngoài.

Cùng lúc đó, nhóm người đi cùng Cự dùng gạch đá, vỏ chai, gậy, xô xát, ném nhau với nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1 khiến 2 nhân viên nhà hàng bị thương, một số tài sản nhà hàng hư hỏng.

Khi lực lượng công an huyện Hoằng Hóa tới hiện trường ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và gọi xe cứu thương đưa những người bị thương đi cấp cứu, Cự đã có lời nói hô hào xúi giục, kích động nhiều người khác ra chặn xe cứu thương, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, một số người dân đã có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trong các bị cáo trên, Trương Phú Hồng là người đầu tiên chạy ra chặn xe cứu thương. Khi công an tới can thiệp, yêu cầu ra ngoài thì Hồng giằng co, có nhiều lời nói xúi giục, kích động người khác chống lại lực lượng chức năng. Hồng cầm điện thoại quay phim, chỉ thẳng mặt nhiều công an chửi bới.

Còn Trương Phú Huân đứng chặn trước đầu xe cứu thương, giằng co, chửi bới lực lượng công an đồng thời dùng tay tát vào mặt cán bộ công an huyện Hoàng Ngọc Thế rồi tiếp tục đuổi tấn công anh Thế, dù cán bộ này đã giơ thẻ ngành và giới thiệu là công an làm nhiệm vụ.

Sự việc chỉ dừng lại khi công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường thêm lực lượng để hỗ trợ giải tán đám đông, lúc này xe cứu thương mới đưa được người đi cấp cứu.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trương Phú Cự 30 tháng tù giam, Trương Phú Huân 24 tháng tù giam, Trương Minh Thành 29 tháng tù giam. Còn Trương Phú Hồng bị tuyên phạt 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.