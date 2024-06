Nguyên nhân xảy ra mưa lớn “đường hóa thành sông” ở Hà Nội

Ngày 5/6, ông Vũ Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (Tổng cục KTTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, trong đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Ghi nhận ở khu vực Lai Châu, Lào Cai mưa trên 200mm. Khu vực Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang mưa trên 100mm. Tại khu vực Hà Nội mưa từ đêm qua và sáng nay, có nơi mưa rất to. Một số điểm như Quan Hoa (quận Cầu Giấy) mưa trên 100mm.

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (Tổng cục KTTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Ông Vũ Anh Tuấn cho biết thêm, nguyên nhân gây ra mưa lớn này do ảnh hưởng của dãy áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, bị nén yếu bởi khối không khí lạnh từ phía Bắc. Trong mưa kèm theo rất nhiều dông, lốc sét và mưa đá. Trong thời gian tới mưa lớn không còn tập trung nhiều, giảm dần, nhưng vẫn còn mưa rào và dông đến hết ngày 9/6. Vẫn cảnh báo dông lốc sét và mưa đã từ nay cho đến hết ngày mai.

Do trận mưa lớn nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông đang có mưa dông cục bộ. Dự báo, ngày và đêm 5/6, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2.0m. Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia lưu ý, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.